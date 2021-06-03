Матвиенко: Жизненный успех не измеряется количеством лайков в Instagram или TikTok
Свою лекцию на площадке общества "Знание" спикер Совфеда посвятила женскому лидерству и тому, в чём, на её взгляд, заключается критерий успешности человека.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала научиться понимать разницу между реальным жизненным успехом и популярностью в Интернете. Речь об этом зашла в ходе встречи с участницами всероссийского конкурса "Большая перемена" на площадке российского общества "Знание". Лекция Матвиенко, посвящённая женскому лидерству, войдёт в цикл фильмов, которые будут транслироваться в интерактивной студии "Знания" на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ), а также на сайте общества "Знание".
Матвиенко: Жизненный успех не измеряется количеством лайков в Instagram или TikTok.
Фото © LIFE
"Сейчас добиться минутной славы, используя сети и онлайн-платформы, гораздо проще, чем это было раньше. Но я абсолютно уверена, что вы, несмотря на свой возраст, всё-таки понимаете разницу между популярностью в Интернете и настоящим жизненным успехом, которого невозможно добиться без труда, кропотливой работы, которая не измеряется количеством лайков в Instagram или TikTok", — считает спикер Совфеда.
Вместе с тем Матвиенко уверена, что успех измеряется не столько количеством заработанных денег, сколько тем, как человек ощущает себя в этом мире.
"Он измеряется в первую очередь тем, что ты сделал для людей, сколько людей ты сделал счастливыми, как твои проекты помогли людям, каких результатов ты вообще добился в жизни. Вот это измеритель настоящего жизненного успеха", — указала она.
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Напомним, что развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. "На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда глава государства.
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