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Матвиенко: Жизненный успех не измеряется количеством лайков в Instagram или TikTok

Свою лекцию на площадке общества "Знание" спикер Совфеда посвятила женскому лидерству и тому, в чём, на её взгляд, заключается критерий успешности человека.

3 июня, 12:42

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала научиться понимать разницу между реальным жизненным успехом и популярностью в Интернете. Речь об этом зашла в ходе встречи с участницами всероссийского конкурса "Большая перемена" на площадке российского общества "Знание". Лекция Матвиенко, посвящённая женскому лидерству, войдёт в цикл фильмов, которые будут транслироваться в интерактивной студии "Знания" на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ), а также на сайте общества "Знание".

Матвиенко: Жизненный успех не измеряется количеством лайков в Instagram или TikTok.

Фото © LIFE

"Сейчас добиться минутной славы, используя сети и онлайн-платформы, гораздо проще, чем это было раньше. Но я абсолютно уверена, что вы, несмотря на свой возраст, всё-таки понимаете разницу между популярностью в Интернете и настоящим жизненным успехом, которого невозможно добиться без труда, кропотливой работы, которая не измеряется количеством лайков в Instagram или TikTok", — считает спикер Совфеда.

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Вместе с тем Матвиенко уверена, что успех измеряется не столько количеством заработанных денег, сколько тем, как человек ощущает себя в этом мире.

"Он измеряется в первую очередь тем, что ты сделал для людей, сколько людей ты сделал счастливыми, как твои проекты помогли людям, каких результатов ты вообще добился в жизни. Вот это измеритель настоящего жизненного успеха", указала она.

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Напомним, что развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. "На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда глава государства.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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