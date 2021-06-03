Кириенко на ПМЭФ объявил о продолжении тематических просветительских марафонов общества "Знание"

Культурно-просветительские марафоны с проведением тематических лекций в рамках деятельности общества "Знание" продолжатся и в будущем. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Марафон "Новое знание" показал, что большие проекты, в которые вовлечена вся страна и которые дают возможность человеку в любом регионе России включиться и выбрать наиболее интересную для него тему, должны продолжать работать. Они могут быть универсальными, как "Новое знание", а могут быть более специализированными и тематическими", — сказал Кириенко.

Вместе с тем замруководителя АП отметил, что в настоящий момент в общество "Знание" поступают многочисленные заявки от школьников и специалистов с предложениями различных тем для будущих марафонов, в частности касающихся искусства и фундаментальных наук.

"Такие тематические марафоны точно должны быть. А вот какой из них должен быть первым — пусть ребята решают сами", — подчеркнул Кириенко.

Трёхдневный (20–22 мая) марафон "Новое знание" прошёл в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Каждый город при этом представлял одно из направлений просветительской деятельности (история, культура, спорт, наука, технологии, индустрия, промышленность, информационные технологии). Организатором марафона выступило общество "Знание". Как сообщал Лайф, число просмотров лекций марафона превысило 70 миллионов.