Путин: Экономика России выходит из кризиса, вызванного пандемией
Президент добавил, что работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с коронавирусом.
Фото © ТАСС / Ильин Сергей
Президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны выходит из кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.
"В значительной степени благодаря вам (бизнесменам. — Прим. Лайфа) и вашим коллегам России удаётся преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались", — обратился глава государства к участникам церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума.
Президент добавил, что работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией.
Владимир Путин ранее отмечал, что 2020 год стал самым тяжёлым для глобальной экономики после Второй мировой войны. Глава государства подчёркивал, что России удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии. Это произошло благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки. При этом президент призывал власти всё же держать руку на пульсе, так как факторы нестабильности всё ещё сохраняются и в российской, и в глобальной экономике.
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