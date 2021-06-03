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Путин: Экономика России выходит из кризиса, вызванного пандемией

Президент добавил, что работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с коронавирусом.

3 июня, 11:54
<p>Фото © ТАСС / Ильин Сергей</p>

Фото © ТАСС / Ильин Сергей

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны выходит из кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.

"В значительной степени благодаря вам (бизнесменам. — Прим. Лайфа) и вашим коллегам России удаётся преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались",  обратился глава государства к участникам церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума.

Президент добавил, что работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией.

Путин заявил о нехватке рабочих рук в целых отраслях экономики

Путин заявил о нехватке рабочих рук в целых отраслях экономики

Владимир Путин ранее отмечал, что 2020 год стал самым тяжёлым для глобальной экономики после Второй мировой войны. Глава государства подчёркивал, что России удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии. Это произошло благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки. При этом президент призывал власти всё же держать руку на пульсе, так как факторы нестабильности всё ещё сохраняются и в российской, и в глобальной экономике.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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