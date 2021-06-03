Путин: Экономика России выходит из кризиса, вызванного пандемией

"В значительной степени благодаря вам (бизнесменам. — Прим. Лайфа) и вашим коллегам России удаётся преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались", — обратился глава государства к участникам церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума.