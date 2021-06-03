Привитым россиянам разрешили не сдавать ПЦР-тест для посещения Турции

Для въезда в Турцию россиянам, привитым от коронавируса, больше не требуется предоставлять результаты ПЦР-теста, а пока тем, кто не вакцинировался, нужна будет справка об экспресс-тесте на антитела. Об этом сообщили в авиакомпании Turkish Airlines.

"Прибывающим необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на CoViD-19, если они не болели коронавирусом и не прививались. Тест должен быть проведён не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию. Детям до шести лет справка не нужна", — объясняется в релизе на сайте авиаперевозчика.

При въезде в страну туристы смогут предоставить справку с результатом экспресс-теста на антитела к ковиду. Но его необходимо провести не ранее чем за 48 часов до прибытия. При этом не отменяются выборочные проверки на коронавирус.