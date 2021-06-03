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Привитым россиянам разрешили не сдавать ПЦР-тест для посещения Турции

Сотрудники аэропортов республики по-прежнему будут проводить выборочные проверки прибывающих граждан РФ.

3 июня, 11:52
<p>Фото © Getty Images / Frank Bienewald / LightRocket </p>

Фото © Getty Images / Frank Bienewald / LightRocket

Для въезда в Турцию россиянам, привитым от коронавируса, больше не требуется предоставлять результаты ПЦР-теста, а пока тем, кто не вакцинировался, нужна будет справка об экспресс-тесте на антитела. Об этом сообщили в авиакомпании Turkish Airlines.

"Прибывающим необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на CoViD-19, если они не болели коронавирусом и не прививались. Тест должен быть проведён не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию. Детям до шести лет справка не нужна", — объясняется в релизе на сайте авиаперевозчика.

При въезде в страну туристы смогут предоставить справку с результатом экспресс-теста на антитела к ковиду. Но его необходимо провести не ранее чем за 48 часов до прибытия. При этом не отменяются выборочные проверки на коронавирус.

"Привитые туристы больше не должны предъявлять справку с ПЦР-тестом, как это было ранее. Теперь потребуется только сертификат о полной вакцинации, завершившейся не позднее чем за 14 дней до поездки в Турцию. Или справка о наличии антител после коронавируса, перенесённого в течение последних шести месяцев", — подчёркивается в релизе Turkish Airlines.

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Напомним, 31 мая Россия официально продлила ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня. Такое решение связано со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в этих странах. В Союзе турагентств россиянам рассказали, куда можно полететь этим летом вместо Анталии и Кемера.


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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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