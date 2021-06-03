Мурашко ответил на публикацию Times о занижении смертности от коронавируса в России

Ранее в издании Times вышел материал о том, что Россия вошла в число стран, которые якобы специально занижают показатели по уровню смертности от коронавируса. Отмечается, что анализ проводился после того, как Республика Перу пересмотрела свои данные, чтобы показать, что она самая пострадавшая от пандемии страна. В статье было указано, что в РФ на самом деле количество летальных случаев от CoViD-19 якобы в разы больше, чем в большинстве других стран, а также реальные данные якобы значительно превышают зарегистрированные показатели.