Мурашко ответил на публикацию Times о занижении смертности от коронавируса в России
Глава Минздрава отметил, что система информирования об этих данных в РФ выстроена совершенно чётко и построена на основе очень быстрого доступа, фактически онлайн.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Российская система информирования о смертности от коронавируса является одной из лучших в мире. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"В России совершенно чётко выстроена система информирования по смертности, это одна из лучших систем, построенная на основе очень быстрого доступа, фактически онлайн", — сказал глава Минздрава.
Ранее в издании Times вышел материал о том, что Россия вошла в число стран, которые якобы специально занижают показатели по уровню смертности от коронавируса. Отмечается, что анализ проводился после того, как Республика Перу пересмотрела свои данные, чтобы показать, что она самая пострадавшая от пандемии страна. В статье было указано, что в РФ на самом деле количество летальных случаев от CoViD-19 якобы в разы больше, чем в большинстве других стран, а также реальные данные якобы значительно превышают зарегистрированные показатели.
Лайф рассказывал, что депутат Геннадий Онищенко назвал условие роста заболеваемости ковидом к осени. Бывший главный санитарный врач РФ подчеркнул, что в этот период возрастает риск подхватить не только эту инфекцию, но и другие, передающиеся тем же путём.
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