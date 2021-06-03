Фанаты испугались за онкобольную Александру Яковлеву, увидев на новом фото, как осунулось её лицо

Любимица советских зрителей, 63-летняя Александра Яковлева поделилась в "Инстаграме" новым кадром, который обеспокоил её поклонников. Звезда "Чародеев" и "Экипажа" предстала рядом с коллегой Светланой Пермяковой, отметив, что приняла участие в съёмках шоу. "Москва. "Прямой эфир" у Андрея Малахова был очень добрым и смешным", — написала артистка.

Фото © Instagram / yakovlevaleksandra

И фанатов взволновало то, как актриса снова похудела. У неё было осунувшееся лицо и резко выделялись подбородок и скулы. Тем не менее в камеру Александра смотрела с улыбкой, которая не могла не очаровать пользователей.

Фото © Instagram / yakovlevaleksandra

Вы похудели, Александра Евгеньевна. Берегите себя! kolosovayulya_v

Фото © Instagram / yakovlevaleksandra

Сашенька, как же вы похудели... На сколько кг? lana40110

Красавица наша народная, Сашенька!❤️❤️❤️ alexandragerasimova_tsg