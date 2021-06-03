Фанаты испугались за онкобольную Александру Яковлеву, увидев на новом фото, как осунулось её лицо
Артистка несколько лет сражается с коварной болезнью. В какой-то момент она сильно похудела и потеряла волосы, но затем смогла вернуть себе цветущий вид.
Любимица советских зрителей, 63-летняя Александра Яковлева поделилась в "Инстаграме" новым кадром, который обеспокоил её поклонников. Звезда "Чародеев" и "Экипажа" предстала рядом с коллегой Светланой Пермяковой, отметив, что приняла участие в съёмках шоу. "Москва. "Прямой эфир" у Андрея Малахова был очень добрым и смешным", — написала артистка.
И фанатов взволновало то, как актриса снова похудела. У неё было осунувшееся лицо и резко выделялись подбородок и скулы. Тем не менее в камеру Александра смотрела с улыбкой, которая не могла не очаровать пользователей.
Вы похудели, Александра Евгеньевна. Берегите себя!
Сашенька, как же вы похудели... На сколько кг?
Красавица наша народная, Сашенька!❤️❤️❤️
В 2019 году Александра Яковлева сообщила, что уже два года борется с раком. После постановки диагноза медики дали артистке всего около трёх месяцев, и у неё началась сильная депрессия. Так вышло, что поддержать женщину было некому, кроме лечащего врача. Но затем звезда стала успешно бороться с болезнью. Её не сломила даже потеря волос после лечения. "Мне сейчас 62 года и так хочется жить", — делилась актриса.
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