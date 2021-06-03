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Фанаты испугались за онкобольную Александру Яковлеву, увидев на новом фото, как осунулось её лицо

Артистка несколько лет сражается с коварной болезнью. В какой-то момент она сильно похудела и потеряла волосы, но затем смогла вернуть себе цветущий вид.

3 июня, 09:32

Фото © Instagram / yakovlevaleksandra

Любимица советских зрителей, 63-летняя Александра Яковлева поделилась в "Инстаграме" новым кадром, который обеспокоил её поклонников. Звезда "Чародеев" и "Экипажа" предстала рядом с коллегой Светланой Пермяковой, отметив, что приняла участие в съёмках шоу. "Москва. "Прямой эфир" у Андрея Малахова был очень добрым и смешным", — написала артистка.

Фото © Instagram / yakovlevaleksandra

Фото © Instagram / yakovlevaleksandra

И фанатов взволновало то, как актриса снова похудела. У неё было осунувшееся лицо и резко выделялись подбородок и скулы. Тем не менее в камеру Александра смотрела с улыбкой, которая не могла не очаровать пользователей.

Фото © Instagram / yakovlevaleksandra

Фото © Instagram / yakovlevaleksandra

Вы похудели, Александра Евгеньевна. Берегите себя!

kolosovayulya_v

Фото © Instagram / yakovlevaleksandra

Фото © Instagram / yakovlevaleksandra

Сашенька, как же вы похудели... На сколько кг?

lana40110

Красавица наша народная, Сашенька!❤️❤️❤️

alexandragerasimova_tsg

В 2019 году Александра Яковлева сообщила, что уже два года борется с раком. После постановки диагноза медики дали артистке всего около трёх месяцев, и у неё началась сильная депрессия. Так вышло, что поддержать женщину было некому, кроме лечащего врача. Но затем звезда стала успешно бороться с болезнью. Её не сломила даже потеря волос после лечения. "Мне сейчас 62 года и так хочется жить", — делилась актриса.

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Гузеева выложила честное фото с вечеринки, показав, как постарела 66-летняя Удовиченко

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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