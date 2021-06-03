Новак назвал хайпом требование немецких экологов приостановить укладку "Северного потока – 2"
Вице-премьер РФ уверен, что в их заявлении может быть скрыт некий политический интерес. Трубопровод между тем почти достроен — осталось проложить около 100 километров по двум ниткам.
Фото © ТАСС / Рамиль Ситдиков
Вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума назвал хайпом требования немецких экологов о приостановлении строительства газопровода "Северный поток – 2".
"Я вообще не понимаю, почему они делают такие заявления. Мне кажется, что это либо хайп, либо связано с политическими интересами", — отметил вице-премьер.
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Ранее Лайф рассказывал, что в Германии экологи потребовали приостановить укладку "Северного потока – 2". По их словам, специалисты ещё не изучили воздействие трубопровода на климат. Также неизвестен объём возможных выбросов в атмосферу и окружающие воды.
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