Новак назвал хайпом требование немецких экологов приостановить укладку "Северного потока – 2"

Вице-премьер РФ уверен, что в их заявлении может быть скрыт некий политический интерес. Трубопровод между тем почти достроен — осталось проложить около 100 километров по двум ниткам.