Захарова рекомендовала обратиться к России переживающим за своё барбекю американцам
Дипломат посмеялась над слухами о причастности "русских хакеров" к кибератаке на предприятия топовых "мясников" мира — компанию JBS.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила США обращаться к России по официальным каналам, если они заподозрят причастность её граждан к кибератаке на предприятия мясоперерабатывающей компании JBS. Ироничное заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума.
"Если у американских коллег возникают подозрения, опасения, какое-то чувство нервозности, что русские хакеры лишают их барбекю, что русские хакеры могут совершить покушение на американское мороженое, или ещё что-либо подобное, нужно обращаться по специальному каналу", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".
31 мая JBS сообщила, что её компьютерные сети в Северной Америке и Австралии были атакованы. В Белом доме заявляли, что есть данные о российском следе. Отмечалось, что американская сторона контактирует с российскими властями по этому вопросу, следствие ведёт ФБР.
Лайф уже сообщал, что президент США Джо Байден даже намерен обсудить кибератаку на JBS в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. США не исключают применения каких-либо мер в отношении России по этому вопросу, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный фондом "Росконгресс", проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году заявлена так: "Снова вместе. Экономика новой реальности".
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