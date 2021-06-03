Захарова рекомендовала обратиться к России переживающим за своё барбекю американцам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила США обращаться к России по официальным каналам, если они заподозрят причастность её граждан к кибератаке на предприятия мясоперерабатывающей компании JBS. Ироничное заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума.

"Если у американских коллег возникают подозрения, опасения, какое-то чувство нервозности, что русские хакеры лишают их барбекю, что русские хакеры могут совершить покушение на американское мороженое, или ещё что-либо подобное, нужно обращаться по специальному каналу", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Лайф уже сообщал, что президент США Джо Байден даже намерен обсудить кибератаку на JBS в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. США не исключают применения каких-либо мер в отношении России по этому вопросу, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.