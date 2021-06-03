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"Решили не заморачиваться": Глава ПИК обвинил "Яндекс" в "воровстве" сервиса аренды жилья

В свою очередь представители застройщика отметили, что в России большое количество подобных сервисов, а на рынке "немало игроков".

3 июня, 17:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Глава девелоперской компании ПИК Сергей Гордеев обвинил "Яндекс" в плагиате бизнес-идеи сервиса аренды жилья "ПИК-Аренда".

"Они решили не заморачиваться, а просто взять и подчистую "слизать". Я понимаю, что у "Яндекса" нет времени и денег на инновации, надо много работать над множеством проектов, развивать направления "Такси", "Еда" и так далее", — сказал Гордеев на Петербургском международном экономическом форуме, добавив, что в компании есть квалифицированные сотрудники по креативным концепциям.

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Он также отметил, что приветствует конкуренцию на рынке и даже готов оказать "Яндексу" бесплатную помощь в разработке рекламы, которая будет являться дружеским жестом. Гордеев подчеркнул, что в ценностях ПИК заложен принцип, согласно которому компания никогда не будет ничего воровать, даже если ей предложат, а "последователям надо решить для себя на уровне их культуры, будут ли они на своих платформах развивать чужие идеи или решатся придумать что-то своё".

В свою очередь, в "Яндексе" пояснили, что компания запустила сервис, основываясь на анализе рынка и потребностях его участников.

"Аналогичные сервисы существуют как в России, так и в других странах. Игроков немало, и мы верим, что здоровая конкуренция позволит сделать рынок аренды недвижимости прозрачнее для всех его участников", — цитирует слова пресс-службы РИА "Новости".

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Ранее на этой неделе "Яндекс" запустил онлайн-сервис долгосрочной аренды жилья. Услуги совершенно бесплатны для владельцев недвижимости, а арендаторам они обойдутся в дополнительные 5% к стоимости съёма квартиры ежемесячно. Главное удобство сервиса "Яндекс.Недвижимость" заключается в отсутствии контактов с собственником. Так, сотрудники компании сами готовят квартиру к сдаче и составляют объявление, проводят просмотры.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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