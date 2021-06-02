Строим долго, заселяем хитро: Как питерский девелопер подставляет своих дольщиков перед банками

Главное управление МВД по Санкт-Петербургу расследует уголовное дело, возбуждённое по статье 330 УК (самоуправство). Поводом для него стали обращения покупателей квартир в ЖК "Светлый мир "Тихая гавань" на намыве Васильевского острова. Комплекс строит фирма "Северная Двина", входящая в состав группы компаний "Севен санс девелопмент". Комплекс должны были сдать в эксплуатацию ещё в сентябре 2020 года, но ввели только в декабре. А первые акты приёмки начали подписывать лишь в мае этого года. 28 мая оперативники навестили с обысками офис продаж ЖК.

По закону девелопер должен выплатить дольщикам штраф за просрочку. Но, по словам клиентов, в компании поступили хитро: людей пригласили за ключами и стали давать им на подпись акты приёмки, датированные задним числом — 30 декабря 2020 года. Если клиенты возмущались, они не получали ключи, их отправляли разбираться в суд.

— В офисе "Севен санс" сейчас неразбериха, сотрудники откровенно хамят. После обысков менеджеры предлагают подписывать договоры на тех же условиях, что и раньше. Они откровенно смеются в лицо, говорят, что у отказавшихся подписывать акты будут трудности с получением ключей. Дескать, после обысков ничего им не будет, — рассказал Лайфу один из дольщиков.

Эта серая схема стала патовой для ипотечников. Дело в том, что по закону они должны в течение двух месяцев предоставить акт приёмки квартиры в банк. А так получается, что акт формально был подписан ещё в декабре 2020 года. Банки с такими нарушителями обычно не церемонятся, могут потребовать полного погашения долга.

Как рассказала Лайфу юрист, представитель дольщиков Ирина Баханович, некоторые банки уже расценивают эти акты как подлог, потому настроены жёстко.

— На данный момент пока имеются официальные позиции нескольких банков: "Уралсиб", "Абсолют банка" и "Открытие", и они довольно жёсткие, — говорит Баханович. — Список санкций за серьёзные нарушения договора довольно широк — вплоть до требования возврата всей суммы кредита. Дольщики становятся заложниками ситуации — может, обойдётся, а может, и нет.

Фото © Предоставлено дольщиками ЖК "Светлый мир "Тихая гавань"

Покупатели квартир не понимают, куда застройщик дел деньги, почему срывает сроки сдачи ЖК, шантажирует их и практикует серые схемы. Они надеются, что уголовное дело о самоуправстве будет не последним и следователи смогут разобраться, как "Севен санс девелопмент" осваивает деньги дольщиков.

В январе этого года Водоканал Санкт-Петербурга подал иск к застройщику "Северная Двина" о взыскании долга по договору от 2014 года в размере 118 млн рублей. Первого апреля дело закончилось мировым соглашением, по которому "Двина" обязалась выплатить водоканалу 88 млн рублей несколькими траншами до 30 сентября.

Скандалисты со стажем

"Севен санс" уже не первый раз попадает в скандалы. В 2017 году на компанию подавали в суд покупатели квартир ЖК "Светлый мир "Я — романтик". Девелопер не давал вселяться в уже оплаченное жильё наиболее активным дольщикам, которые заставляли компанию исправлять многочисленные недоделки.

Тогда всех недовольных тоже отправляли решать вопросы в суд. Месяцами люди не могли получить ключи от своих квартир.

В 2016 году претензии к застройщику были и у дольщиков в Вологде — родном городе владельца "Севен санс" Алексея Рыжкова. Скандал разгорелся перед сдачей в эксплуатацию первой очереди ЖК "Твои окна" на улице Маршала Конева. Опять были сорваны сроки сдачи объектов, а в квартирах нашли недоделки.

Долги и суды

В последнее время входящие в группу "Севен санс" компании не вылезают из судов. В 2018 году одна из "дочек" — "Басфор" — на берегу Финского залива построила апарт-комплекс "Светлый мир "Внутри". Территория площадью 17,4 га находилась в залоге у "Промсвязьбанка". В какой-то момент "Басфор" перестал обслуживать долг, и кредитор подал на банкротство. Сумма исков — 2,76 млрд рублей. Суд отказался признавать застройщика банкротом, но обязал его расплатиться по долгам.

В 2019 году в Санкт-Петербурге компания "Терра Нова" обратилась в суд сразу с тремя исками к структурам девелопера на сумму более чем 1,1 млрд рублей. Суд арестовал участки площадью 6 га на Невской губе, которые группа купила под строительство жилья. Дело грозило банкротством застройщика, но он смог выпутаться, продав некоторые земельные участки партнёру — компании "Аквилон".

Тогда же группа "Севен санс" вышла на рынок строительства жилья в Москве. Застройщиком первого проекта в столице — ЖК "Сказочный лес" рядом с парком "Лосиный остров" — стала ещё одна её "дочка" — "Гранднэкст". Будущий комплекс на 1,8 тыс. квартир сразу же попал в скандал и под судебное разбирательство — Минприроды считает, что он находится на природоохранной территории.

Несмотря на продолжающиеся суды, в 2020 году участок признали пригодным для застройки, компанию допустили к работам. Сейчас комплекс достраивают, однако сроки горят. Скорее всего, мытарства питерских дольщиков повторятся уже в Москве.

В январе 2021 года московские власти в лице Москомстройинвеста подали иск к застройщику "Эверест трейд" (ещё одна "дочка" "Севен санса"), пытаясь заблокировать привлечение средств дольщиков для проекта ЖК "В стремлении к свету", что в столичном районе Лианозово. Как выяснилось, ранее гендиректор "Эверест трейда" уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение закона о долевом строительстве.

Молодой и хваткий

"Севен санс" контролирует уроженец Вологды Алексей Рыжков. В свои 36 лет он владелец 37 действующих компаний. Почти все они связаны со строительством и входят в группу "Севен санс девелопмент". Ещё 20 своих компаний он закрыл.

Алексей Рыжков. Фото © VK / Alesha Rizhkov

Изначально Рыжков занимался строительством в родной Вологде, но затем расширил географию: в 2010 году появилась "дочка" группы "Севен санс" в Санкт-Петербурге.

Приехав покорять Питер, будущий строительный король зарегистрировался в Курортном районе, в элитном посёлке в 700 метрах от озера Сестрорецкий разлив. Здесь на двух смежных участках почти на пяти гектарах раскинулся комплекс из нескольких домов с собственным прудом, принадлежащий, по-видимому, друзьям семьи Рыжкова. Очень удачное место, исходя из того, что по соседству группа "Севен санс" как раз строила ЖК "Светлый мир "Внутри".

В Москву Рыжков отправился в феврале 2018 года, как раз перед тем, как запустить строительство пилотного проекта ЖК "Сказочный лес". В Истринском районе Подмосковья у деревни Аносино он купил дом площадью 453 кв. метров на участке земли 3,5 га. За особняки схожей площади продавцы просят до 90 млн рублей. Интересно, что уже в августе того же года он переоформил дом на свою фирму "Транслогистик".

Отец в помощь

Несмотря на то что Алексей Рыжков единственный из семьи значится учредителем "Севен санса", вряд ли он сумел бы построить строительную империю без помощи своего отца.

На самом деле история группы компаний "Севен санс", по сути, началась с 1993 года, когда отец Алексея Пётр Рыжков возглавил вологодскую компанию "Горстройзаказчик". После ряда трансформаций некогда государственная организация в 1999 году преобразовалось в ЗАО.

Рыжков-страший сейчас имеет доли в семи "дочках" "Горстройзаказчика" и является бенефициаром завода железобетонных изделий. Он также входит в состав совета директоров банка "Вологжанин" и через одно из своих юрлиц владеет пакетом акций в размере 3,06%. Всего вологодскому строителю принадлежат доли в 17 компаниях, расположенных в Вологде, Санкт-Петербурге и Москве.

Последние пять лет Пётр Рыжков ежегодно попадает в рейтинг миллиардеров Санкт-Петербурга, и в 2019 году его состояние оценивалось в 8,5 млрд рублей.

В 2007 году бизнесмен оказался фигурантом уголовного дела о растрате двух миллионов рублей и злоупотреблении служебным положением. Речь идёт о базе отдыха в деревне Починок Сокольского района, принадлежащей ЗАО "Горстройзаказчик". Там отдыхали и восстанавливались сотрудники УВД Вологды.

Якобы Рыжков-старший неправомерно выставил счёт тогдашнему начальнику УВД за порчу имущества турбазы. Полиция перевела деньги, но областная прокуратура провела проверку и инициировала возбуждение уголовного дела. Рыжкова задержали, однако позже дело развалилось, при этом никаких комментариев от сторон не последовало.

В 2018 году отец и сын Рыжковы попали в скандал с невыплатой денег за строительство Дворца правосудия в Нижнем Новгороде. Деньги якобы не выплатили некоторым бригадам, состоящим из иностранных рабочих.

Ещё в 2014 году аффилированная с бизнесменом "Московская строительная компания" (МСК) выиграла конкурс на строительство нового здания областного суда в Нижегородской области стоимостью более 3 млрд рублей.

Субподрядчиком выступила "Группа управления проектами" (ГУП), через "Севен санс девелопмент" тогда ещё принадлежавшая Рыжкову-младшему. Именно ГУП набирала строителей, а также заказывала разного рода работы у местных строительных и клининговых фирм.

В начале 2018 года после сдачи объекта в эксплуатацию появились сообщения, что ГУП задолжала подрядчикам около 2 млн рублей. В сентябре того же года фирма неожиданно сменила владельца, а в 2019 году началась процедура её банкротства.

У Петра Рыжкова есть недвижимость в Москве. В 2012 году он купил квартиру в доме № 3 в Весковском переулке. Жильё площадью почти 280 квадратных метров находится в элитном ЖК в районе метро "Менделеевская". Его соседом был сын бывшего главы ГУВД Москвы Владимира Пронина. Квартиры площадью почти 200 квадратов в этом доме продаются за 145 млн рублей.

Под сенью Кришны

Владельцы "Севен санса" в родной Вологде известны тем, что поддерживали кришнаитов. Якобы они сами не едят мясо и даже запрещают на территориях построенных ими ЖК мясные лавки и любые кафе, кроме вегетарианских.

В 2015 году застройщик участвовал в организации в Вологде городского праздника "Один светлый день". Мероприятие удивило горожан не только потусторонней мистерией, но и тем, что на площадке праздника активно раздавались листовки, напечатанные организацией "Психология третьего тысячелетия", имеющей репутацию спойлера Международного общества сознания Кришны на территории России. А сам праздник, состоявшийся 5 сентября, странным образом совпал с праздником кришнаитов — днём явления бога Кришны.

Листовка, распространявшаяся на мероприятии. Фото © VK / Мирный воин