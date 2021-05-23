Миллиардер из 90-х: кому принадлежит суперъяхта за $ 120 млн, замеченная в Великобритании

Александр Светаков известен как девелопер и основной владелец инвестиционной группы "Абсолют", в которую входят одноимённые торговый дом и страховая компания, он также занимался производством и продажей красной икры (Северо-­восточная компания) и активно инвестировал в заграничную недвижимость.

Суперъяхта Александра Светакова Cloudbreak. Фото © Superyachtfan.com

Светаков начинал бизнес в 1993 году, создал банк "Абсолют", который стал основой группы компаний. Его Светаков продал бельгийской инвесткомпании KBC за $ 925 млн в 2007 году. Сегодня его состояние оценивается в $ 2 миллиарда.

Яхта с сауной за $ 120 млн

Светакову приписывают владение 72-метровой суперъяхтой Cloudbreak стоимостью $ 120 миллионов. Это почти девять миллиардов рублей — годовой бюджет областного центра типа Владимира с населением 350 тысяч человек. Ещё $ 5–10 миллионов в год уходит на эксплуатационные расходы такого судна.

Корабль строила немецкая верфь Abeking & Rasmussen в провинции Нижняя Саксония. Дизайн яхты разрабатывал норвежский архитектор Эспен Ойно, основатель компании Espen Oeino International, которая считается одной из ведущих мировых дизайнерских студий по проектированию моторных суперъяхт. Cloudbreak оснащена медцентром, спортзалами, барами, сауной и зимним садом. На борту есть посадочная площадка для лёгкого многоцелевого американского вертолёта Bell 429, зарегистрированного на Бермудских островах (VP-CLD). Судно ходит под флагом Каймановых островов.

Недавно яхта заходила в британский морской порт Плимут. Судя по данным судового радара MarineTraffic, яхта также появляется в порту Бремерхафен на северо-западе Германии и на Мальте в Средиземном море, где зарегистрирована компания, управляющая судном, — Counterplan Chartering LTD.

Бизнес-джет Gulfstream G650, который, предположительно, принадлежит Александру Светакову. Фото © Aviapages.com

У Светакова также есть личный бизнес-джет Gulfstream G650 с регистрационным номером 9H-CAA, который, как и суперъяхта, зарегистрирован на Мальте. Его также называли владельцем частного самолёта Bombardier Global 5000 с регистрацией OE-ICA и Bombardier Challenger 500 (OE-ISA). Такой лайнер стоит $ 45 миллионов.

Хотя Светаков, похоже, нечасто бывает в России, здесь у него тоже есть активы. По сведениям Лайфа, у миллиардера в собственности 10 тысяч квадратных метров в знаменитой своими ценами и местными жителями деревне Жуковка в Одинцовском районе Подмосковья. Дом с участком похожего размера в этой деревне стоит более трёх миллиардов рублей.

Кроме того, у Светакова есть четыре тысячи квадратов в не менее элитном посёлке ДСК РАНИС (работников Академии наук и искусства) на Николиной Горе. Такой участок оценивается примерно в 100 миллионов. Стоимость домов доходит до 1,5 миллиарда рублей.

Светаков также стал владельцем квартиры площадью 170 квадратных метров в элитном ЖК "Петров дом", неподалёку от Тверской улицы. Жильё похожего размера там стоит 225 млн рублей .

Из автомобилей Светаков, похоже, предпочитает Mercedes Benz. В его автопарке числились внедорожник GL350, маленький седан С220, микроавтобус V250, флагманский S600. Также в его гараже были паркетник BMW X5 и внедорожник Toyota Land Cruiser.

Династия Светаковых

Сын Александра Светакова Александр. Фото © facebook.com/a.svetakov

О личной жизни Александра Светакова почти нет информации. Известно, что у него четверо детей. Старших сыновей он отправил учиться в Великобританию. Одного из них зовут Александр. Он обучался по программе бизнес-менеджмента в Лондонском университете королевы Марии. Другой сын миллиардера — Иван — судя по информации в его социальных сетях, окончил Оксфордский университет.