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СССР и саксофон: Бутман рассказал школьникам о зарождении джаза в нашей стране

Российское общество "Знание" посвятило один из фильмов своей коллекции "Джазовому пикнику" народного артиста РФ.

3 июня, 16:01

Бутман рассказал школьникам о зарождении джаза в нашей стране.

Видео © LIFE

Российский саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман выступил лектором для ещё одного фильма российского общества "Знание", цикл которых снимается в Санкт-Петербурге в дни проведения ПМЭФ. Музыкант в рамках своего "Джазового пикника" рассказал юным слушателям об истории зарождения джаза в СССР и о том, чем эта музыка отличается от других видов искусства.

"Если во всех других странах джаз был представлен американскими музыкантами, то в Советском Союзе первый джазовый концерт сыграли российские энтузиасты джаза, музыканты из консерватории, которых собрал Валентин Парнах. Он услышал джаз в Париже, закупил какое-то количество инструментов и привёз это всё в Советский Союз", — рассказал Бутман.

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Главной отличительной чертой джаза является импровизация — и в этом, по словам народного артиста, и заключается его сходство с самим течением человеческой жизни. Несмотря на все каноны и даже самое жёсткое расписание, мы всё равно что-то придумываем, что-то говорим или делаем спонтанно.

Отметим, что ПМЭФ ежегодно собирает лидеров бизнеса, ведущих экономистов и государственных деятелей, представителей науки и искусства для обсуждения актуальных глобальных вопросов. Благодаря студии общества "Знание" в этом году присоединиться к дискуссии сможет каждый, а ответы зрители получают во время трансляции из первых уст.

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Напомним, что развитие общества "Знания" инициировал в своём Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. "На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда глава государства.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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