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Захарова: ПМЭФ — пример того, что "бесконечная дубина Запада" против России не работает

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом "Росконгресс", проходит с 2 по 5 июня. Тема заявлена так: "Снова вместе. Экономика новой реальности".

3 июня, 15:37
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Петербургский международный экономический форум, проходящий в эти дни, продемонстрировал всю карикатурность попыток изоляции и сдерживания России, а также служит примером того, что "бесконечная дубина Запада" против Москвы не работает. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ.

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"Этот форум продемонстрировал... всю несостоятельность претензий на лидерство у некоторых стран и объединений и всю, мне кажется, аналитическую глубину нашего подхода — основа на международное право, на те принципы, которые заложены в Уставе ООН, взаимодействие и сотрудничество, решение проблемных вопросов путём переговоров, развитие региональных движений, направление, сопряжение интеграционных площадок и форумов и тенденций, взаимопомощь, взаимовыручка", — цитирует её ТАСС.

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Одним из показателей истинного подхода РФ к международной повестке Захарова назвала ситуацию с вакцинами против коронавируса. Она напомнила, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от ковида, но не начала вести "какие-то вакцинные войны", не монополизировала это пространство, а открыто предложила взаимодействие всем странам мира по производству, обмену информацией, распространению, исследованию.

Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный фондом "Росконгресс", проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году заявлена так: "Снова вместе. Экономика новой реальности".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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