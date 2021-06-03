Захарова: ПМЭФ — пример того, что "бесконечная дубина Запада" против России не работает

Петербургский международный экономический форум, проходящий в эти дни, продемонстрировал всю карикатурность попыток изоляции и сдерживания России, а также служит примером того, что "бесконечная дубина Запада" против Москвы не работает. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ.

"Этот форум продемонстрировал... всю несостоятельность претензий на лидерство у некоторых стран и объединений и всю, мне кажется, аналитическую глубину нашего подхода — основа на международное право, на те принципы, которые заложены в Уставе ООН, взаимодействие и сотрудничество, решение проблемных вопросов путём переговоров, развитие региональных движений, направление, сопряжение интеграционных площадок и форумов и тенденций, взаимопомощь, взаимовыручка", — цитирует её ТАСС.

Одним из показателей истинного подхода РФ к международной повестке Захарова назвала ситуацию с вакцинами против коронавируса. Она напомнила, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от ковида, но не начала вести "какие-то вакцинные войны", не монополизировала это пространство, а открыто предложила взаимодействие всем странам мира по производству, обмену информацией, распространению, исследованию.