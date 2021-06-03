В Центробанке рассказали, когда наличные деньги заменит цифровой рубль

Цифровой рубль со временем полностью заменит наличные деньги, однако переходный период будет достаточно длительным. Такой прогноз озвучил первый зампред Центробанка Сергей Швецов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Я думаю, наличные тоже когда-то, через 20–30 лет, будут маргинальными. Вот цифровой рубль должен будет их заменить. И скорость создания этого продукта очень сильно зависит от технологической готовности", — рассуждает он.

Швецов добавил, что в современных реалиях, помимо технологичности, нельзя забывать, что "бумага — это всё-таки инфекция".

"Говорят же, "грязные деньги", так вот мы ещё получили и заразные", — указал он.