В Центробанке рассказали, когда наличные деньги заменит цифровой рубль
По словам представителя регулятора, в пандемию запрос на цифровизацию стал особенно ощутим, поскольку бумага — это отличный источник инфекции.
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Цифровой рубль со временем полностью заменит наличные деньги, однако переходный период будет достаточно длительным. Такой прогноз озвучил первый зампред Центробанка Сергей Швецов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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"Я думаю, наличные тоже когда-то, через 20–30 лет, будут маргинальными. Вот цифровой рубль должен будет их заменить. И скорость создания этого продукта очень сильно зависит от технологической готовности", — рассуждает он.
Швецов добавил, что в современных реалиях, помимо технологичности, нельзя забывать, что "бумага — это всё-таки инфекция".
"Говорят же, "грязные деньги", так вот мы ещё получили и заразные", — указал он.
Напомним, что иностранцы перестали покупать валюту на российском рынке из-за санкций. По итогам прошедшего апреля нерезиденты впервые с ноября 2020 года стали нетто-продавцами валюты. Это означает, что вместо продажи рублёвых активов иностранные инвесторы покупали рубли для вложения в российские ценные бумаги.
Ранее Лайф предупреждал, что в России опять стала распространяться схема с хищением денег с банковских карт путём подбора секретного кода и срока их действия. Деньги с таких "рассекреченных" карт выводятся через фальшивые интернет-магазины. Кроме того, мошенники начали пугать доверчивых россиян отключением от SWIFT.
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