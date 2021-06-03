Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Центробанке рассказали, когда наличные деньги заменит цифровой рубль

По словам представителя регулятора, в пандемию запрос на цифровизацию стал особенно ощутим, поскольку бумага — это отличный источник инфекции.

3 июня, 14:38

Фото © Pixabay

Цифровой рубль со временем полностью заменит наличные деньги, однако переходный период будет достаточно длительным. Такой прогноз озвучил первый зампред Центробанка Сергей Швецов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Наличные под контролем: какие расчёты вызывают подозрение налоговой и почему бумажных денег станет меньше

Наличные под контролем: какие расчёты вызывают подозрение налоговой и почему бумажных денег станет меньше

"Я думаю, наличные тоже когда-то, через 2030 лет, будут маргинальными. Вот цифровой рубль должен будет их заменить. И скорость создания этого продукта очень сильно зависит от технологической готовности", — рассуждает он.

Швецов добавил, что в современных реалиях, помимо технологичности, нельзя забывать, что "бумага — это всё-таки инфекция".

"Говорят же, "грязные деньги", так вот мы ещё получили и заразные", указал он.

В России резко вырос спрос на наличные деньги

В России резко вырос спрос на наличные деньги

Напомним, что иностранцы перестали покупать валюту на российском рынке из-за санкций. По итогам прошедшего апреля нерезиденты впервые с ноября 2020 года стали нетто-продавцами валюты. Это означает, что вместо продажи рублёвых активов иностранные инвесторы покупали рубли для вложения в российские ценные бумаги.

Ранее Лайф предупреждал, что в России опять стала распространяться схема с хищением денег с банковских карт путём подбора секретного кода и срока их действия. Деньги с таких "рассекреченных" карт выводятся через фальшивые интернет-магазины. Кроме того, мошенники начали пугать доверчивых россиян отключением от SWIFT.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Центробанк ввёл минимальный лимит для переводов через систему быстрых платежей

31 мая, 15:13

В Центробанке раскрыли, как будет выглядеть новая сторублёвая банкнота

20 мая, 05:23

Мошенники вспомнили старую схему кражи денег с карт россиян

сегодня в 04:58

Белоруссия сократила персонал дипмиссии США в ответ на санкции Вашингтона

сегодня в 15:39
Life

Захарова: ПМЭФ — пример того, что "бесконечная дубина Запада" против России не работает

сегодня в 15:37

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1