Попова рассказала о числе заражённых новыми штаммами ковида

70% случаев заражения новыми штаммами ковида приходится на британский вариант. Более четверти — на индийский. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на брифинге в ходе ПМЭФ.

По её словам, в России было выявлено более 1000 вариантов коронавируса. Но опасными в Роспотребнадзоре называют лишь три.

"На сегодняшний день мы выделили более 1000 изолятов, самые требующие внимания варианты вируса по рекомендациям ВОЗ — это британский, индийский и южноафриканский из тех, которые выделены у нас. Выглядят таким образом: 70% — это британский, 24% — индийский и 6% — южноафриканский штамм из 1068 изолятов", — объяснила Попова.