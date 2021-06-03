Попова рассказала о числе заражённых новыми штаммами ковида
В Роспотребнадзоре выделили три разновидности вируса, которые наиболее опасны для россиян.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
70% случаев заражения новыми штаммами ковида приходится на британский вариант. Более четверти — на индийский. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на брифинге в ходе ПМЭФ.
По её словам, в России было выявлено более 1000 вариантов коронавируса. Но опасными в Роспотребнадзоре называют лишь три.
"На сегодняшний день мы выделили более 1000 изолятов, самые требующие внимания варианты вируса по рекомендациям ВОЗ — это британский, индийский и южноафриканский из тех, которые выделены у нас. Выглядят таким образом: 70% — это британский, 24% — индийский и 6% — южноафриканский штамм из 1068 изолятов", — объяснила Попова.
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Анна Попова ранее заявила, что эпидемии станут более частым явлением в будущем. Властям, как и гражданам, необходимо извлечь уроки из опыта по борьбе с коронавирусной пандемией, чтобы быть во всеоружии перед возможными угрозами.
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