В Питер прямиком из Дубая: 8 красавиц, которые затесались среди богатых бизнесменов на ПМЭФ
На подобных международных мероприятиях собираются умные и успешные предприниматели, поэтому налаживать связи среди таких дельцов — хорошая идея.
Фото © Instagram / olgarudyka и svetlana_lova_
Петербургский международный экономический форум — деловое мероприятие, на который стремятся попасть все продвинутые предприниматели
Фото © Instagram / olgarudyka
Поэтому среди гостей и участников форума встречаются различные персоны — в том числе блогеры, модели и инфлюенсеры
Фото © Instagram / ksenia_renard_
Множество красоток приехали в Санкт-Петербург, и не только чтобы прослушать выступления топовых представителей сферы
Фото © Instagram / katerina_keller
Судя по соцсетям, такие девушки пока не нашли свою вторую половинку, а потому активно выкладывают в "Инстаграм" жаркие фото
Фото © Instagram / svetlana_lova_
И форум — лучшее место, чтобы познакомиться с успешным молодым человеком или найти полезные знакомства
Фото © Instagram / volkonskayavictoria
Но не все "соискательницы" посетили мероприятия, многие просто приехали в Северную столицу, которая стала с 2 по 5 июня сосредоточением молодых и предприимчивых
Фото © Instagram / domashnaya
Ведь чтобы фото заметили в соцсетях, достаточно просто добавить хештеги форума — и множество просмотров и лайков гарантировано
Фото © Instagram / tatyana_sergeevna666
А если в этот раз красоткам удача не улыбнётся, то всегда можно попробовать через год, ведь ПМЭФ — событие регулярное
Фото © Instagram / dukart_s
ПМЭФ-21 проходит в Санкт-Петербурге с 2 по 5 июня и посвящён обсуждению и освещению ключевых вопросов в мировой и российской экономике. На 4 июня назначено выступление главы страны Владимира Путина, которое многие участники ждут с нетерпением, желая наконец увидеть профессиональный доклад. Особенно после ужасного поведения тиктокера Дани Милохина, которого по неизвестной причине пригласили на форум в качестве спикера.
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