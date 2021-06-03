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В Питер прямиком из Дубая: 8 красавиц, которые затесались среди богатых бизнесменов на ПМЭФ

На подобных международных мероприятиях собираются умные и успешные предприниматели, поэтому налаживать связи среди таких дельцов — хорошая идея.

3 июня, 15:05

Фото © Instagram / olgarudyka и svetlana_lova_

Петербургский международный экономический форум — деловое мероприятие, на который стремятся попасть все продвинутые предприниматели

Фото © Instagram / olgarudyka

Фото © Instagram / olgarudyka

Поэтому среди гостей и участников форума встречаются различные персоны — в том числе блогеры, модели и инфлюенсеры

Фото © Instagram / ksenia_renard_

Фото © Instagram / ksenia_renard_

Множество красоток приехали в Санкт-Петербург, и не только чтобы прослушать выступления топовых представителей сферы

Фото © Instagram / katerina_keller

Фото © Instagram / katerina_keller

Судя по соцсетям, такие девушки пока не нашли свою вторую половинку, а потому активно выкладывают в "Инстаграм" жаркие фото

Фото © Instagram / svetlana_lova_

Фото © Instagram / svetlana_lova_

И форум — лучшее место, чтобы познакомиться с успешным молодым человеком или найти полезные знакомства

Фото © Instagram / volkonskayavictoria

Фото © Instagram / volkonskayavictoria

Но не все "соискательницы" посетили мероприятия, многие просто приехали в Северную столицу, которая стала с 2 по 5 июня сосредоточением молодых и предприимчивых

Фото © Instagram / domashnaya

Фото © Instagram / domashnaya

Ведь чтобы фото заметили в соцсетях, достаточно просто добавить хештеги форума — и множество просмотров и лайков гарантировано

Фото © Instagram / tatyana_sergeevna666

Фото © Instagram / tatyana_sergeevna666

А если в этот раз красоткам удача не улыбнётся, то всегда можно попробовать через год, ведь ПМЭФ — событие регулярное

Фото © Instagram / dukart_s

Фото © Instagram / dukart_s

ПМЭФ-21 проходит в Санкт-Петербурге с 2 по 5 июня и посвящён обсуждению и освещению ключевых вопросов в мировой и российской экономике. На 4 июня назначено выступление главы страны Владимира Путина, которое многие участники ждут с нетерпением, желая наконец увидеть профессиональный доклад. Особенно после ужасного поведения тиктокера Дани Милохина, которого по неизвестной причине пригласили на форум в качестве спикера.

Сердце солиста Mаneskin уже четыре года принадлежит модели, на чьи фото опасно смотреть перед сном

Сердце солиста Mаneskin уже четыре года принадлежит модели, на чьи фото опасно смотреть перед сном

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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