Петербургский международный экономический форум — деловое мероприятие, на который стремятся попасть все продвинутые предприниматели

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Поэтому среди гостей и участников форума встречаются различные персоны — в том числе блогеры, модели и инфлюенсеры

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Множество красоток приехали в Санкт-Петербург, и не только чтобы прослушать выступления топовых представителей сферы

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Судя по соцсетям, такие девушки пока не нашли свою вторую половинку, а потому активно выкладывают в "Инстаграм" жаркие фото

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И форум — лучшее место, чтобы познакомиться с успешным молодым человеком или найти полезные знакомства

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Но не все "соискательницы" посетили мероприятия, многие просто приехали в Северную столицу, которая стала с 2 по 5 июня сосредоточением молодых и предприимчивых

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Ведь чтобы фото заметили в соцсетях, достаточно просто добавить хештеги форума — и множество просмотров и лайков гарантировано

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А если в этот раз красоткам удача не улыбнётся, то всегда можно попробовать через год, ведь ПМЭФ — событие регулярное

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