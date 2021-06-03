Анфиса Чехова рассказала, как её уволили с Муз-ТВ из-за того, что она не переспала с продюсером
Телеведущая призналась, что ей невероятно повезло и это был единственный случай с домогательствами в её карьере.
Популярная 43-летняя телеведущая Анфиса Чехова в YouTube-шоу "Алёна, блин!" коснулась нескольких самых интересных тем, относящихся к её карьере. Разумеется, во время беседы интервьюер задала животрепещущий вопрос — как часто такая сексуальная и раскрепощённая красавица страдала от домогательств со стороны коллег и боссов мира шоу-бизнеса.
И Анфиса удивила её, заявив, что на всём творческом пути ей доставались в роли начальства в основном либо женщины, либо мужчины-гомосексуалы. Но один раз ей всё же пришлось пострадать от рук продюсера. Тогда ведущая очень нуждалась в работе и крепко держалась за своё место на канале Муз-ТВ. Но продюсер её программы постоянно оказывал ей нежелательные знаки внимания.
Честно, не помню его имени, но это был какой-то женатый мужчина. Он постоянно звал меня в баню обсудить сценарий. В бане, наверное, брейнсторминг лучше проходит, мозги разогреваются... Он всегда говорил завуалированно, никогда не было "пойдём, я тебя чпокну". Всегда предлагал куда-то сходить, что-то обсудить. Я объясняла ему: "У меня есть молодой человек", а он в ответ: "Ну мы же не будем ему ничего говорить"
С работой в то время после дефолта было очень сложно, поэтому ведущая старалась сохранить свою программу и не могла отказать продюсеру резко. Она находила причины не оставаться с ним вместе, но однажды мужчина пригласил Анфису в свой кабинет и там уже накинулся на неё.
Он завалил меня на диван, видимо, ему надоело меня уговаривать. Он набросился с поцелуями, но я резко его оттолкнула, сказала: "Что вы такое творите!" Я чётко сказала, что я не буду это делать. Ну а потом меня уволили. Фактически на следующий день
Телеведущая призналась, что никогда бы не стала спать для собственного продвижения. Этого ей бы не позволила гордость и пробивной характер. К тому же мужчины в основном её боятся и не могут связать двух слов в разговоре с телеведущей, несмотря на громкие обещания, которые они давали ранее.
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