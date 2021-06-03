Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах
Адвокат исполнителя уверен, что такое решение суда не будет иметь серьёзных последствий для карьеры его клиента.
Фото © Пресс-служба Зюзинского суда
Рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, признан виновным в пропаганде наркотических средств в видеоклипах. Его оштрафовали на 100 тысяч рублей. Такую информацию Лайфу предоставила пресс-служба Зюзинского суда Москвы.
"Суд признал Валеева виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ. Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей", — отметили в суде.
Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Судебное заседание прошло без журналистов из-за ковидных ограничений. Сам же Моргенштерн присутствовал в зале.
Решение суда не будет иметь серьёзного влияния на карьеру рэпера, уверен адвокат Моргенштерна Сергей Жорин. В разговоре с URA.ru юрист ранее рассказывал, что после резонанса всё более широкие слои населения стали пристально изучать творчество музыканта.
"Каких-то проблем для Алишера это абсолютно не создаёт, наоборот, большое количество плюсов. Никогда ещё его песни, его творчество так пристально не изучалось всеми слоями общества, не только его поклонниками, но и силовыми ведомствами, судебной системой, общественными организациями. Поэтому нужно поблагодарить "Лигу безопасного интернета" за промоакции, за популяризацию творчества Моргенштерна", — объяснил юрист.
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Напомним, что сегодня утром рэпер на стиле приехал к зданию суда — на голубом "макларене" и в компании возлюбленной Дилары. Парочка нарядилась в чёрные строгие костюмы, потому что, как заявил исполнитель, "скорбит по адекватности".
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