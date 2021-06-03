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"Пошёл вон отсюда!": Названный "охранником" телохранитель Моргенштерна оскорбился и напал на журналиста у суда

Бодигард налетел на представителя прессы, оттолкнув его от себя. Разборки продолжились словесной перепалкой.

3 июня, 10:40

Возле суда, где рассматривают дело Моргенштерна, произошла стычка между журналистом и представителем рэпера. Видео © LIFE

Пока в столичном Зюзинском суде идёт заседание по делу Алишера Моргенштерна, на улице возникла перепалка между журналистом и мужчиной, сопровождающим администратора канала, в котором были опубликованы скандальные клипы музыканта. Об этом сообщил корреспондент Лайфа, работающий на месте событий.

"Пошёл вон отсюда! Вы называете меня охранником и говорите, чтобы я молчал. Кто ты такой вообще?!" — негодует обиженный зачинщик перепалки.

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Конфликт начался из-за того, что сотрудник СМИ назвал мужчину охранником. Тот сильно оскорбился таким статусом и налетел на представителя прессы, оттолкнув его от себя. После этого бодигард на некоторое время спрятался в своём автомобиле, но в итоге включил "мужика" и продолжил разборки. Если бы это не происходило на глазах у десятка журналистов, то, вероятно, дело бы дошло до драки. В конце концов сотрудник СМИ не стал продолжать бессмысленный спор с нападающим и удалился.

Напомним, в апреле на Моргенштерна завели административное дело за пропаганду наркотиков в клипах "Розовое вино – 2" и Family. К правоохранителям обратился экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов. Ранее обращение в полицию из-за нового клипа Моргенштерна готовили православные активисты. По их мнению, в видео на песню "Новая волна" усматриваются признаки оскорбления чувств верующих.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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