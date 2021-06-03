В России расширили период действия программы детского кешбэка

Правительство расширило период действия программы детского кешбэка — теперь родители смогут возместить 50% стоимости путёвок с 10 мая по 20 сентября. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. При этом ранее можно было получить компенсацию за поездки, совершённые до 15 сентября.