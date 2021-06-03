В России расширили период действия программы детского кешбэка
Родители смогут возместить затраты в половину стоимости путёвки в лагерь.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Правительство расширило период действия программы детского кешбэка — теперь родители смогут возместить 50% стоимости путёвок с 10 мая по 20 сентября. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. При этом ранее можно было получить компенсацию за поездки, совершённые до 15 сентября.
"Кабмин принял решение расширить период отдыха детей в лагерях, за который родителям будет предоставляться возмещение затрат половины стоимости путёвки. Компенсация будет осуществляться за период отдыха детей с 10 мая по 20 сентября", — цитирует ТАСС Чернышенко.
Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству расширить программу туристического кешбэка ещё и для студентов и школьников — увеличить процент этого кешбэка и распространить программу для них на весь год. Кроме того, глава государства предложил возвращать родителям половину стоимости путёвки в детские летние лагеря. 25 мая начались продажи путёвок с детским туристическим кешбэком.
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