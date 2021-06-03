"Чернобыль" Данилы Козловского вышел на Netflix

Фильм "Чернобыль", посвящённый трагедии на Чернобыльской АЭС, вышел на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщил актёр и режиссёр Данила Козловский в своём Instagram.

"Начиная с сегодняшнего дня фильм "Чернобыль" — на Netflix! Честно говоря, об этом мы знали ещё зимой, задолго до выхода в прокат. Но только сегодня наши заокеанские партнёры разрешили нам сообщить эту новость", — делится он со своими поклонниками подробностями успеха.

Режиссёр ленты подчеркнул, что фильм стал одним из самых продаваемых за всю историю российского кино. Картину увидят в Японии, США, Южной Корее, в странах Европы, Балтии, в Китае, Мексике, Аргентине, Перу, Бразилии и во многих других.

"Это далеко не все предполагаемые сделки, а только те, что уже заключены. Интерес к фильму огромный", — говорит Данила Козловский.