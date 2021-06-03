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"Чернобыль" Данилы Козловского вышел на Netflix

Как сказал актёр, фильм стал одним из самых продаваемых за всю историю российского кино.

3 июня, 12:18
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPpgIyeD9l-/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">danilakozlovsky</a></p>

Фото © Instagram / danilakozlovsky

Фильм "Чернобыль", посвящённый трагедии на Чернобыльской АЭС, вышел на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщил актёр и режиссёр Данила Козловский в своём Instagram.

"Начиная с сегодняшнего дня фильм "Чернобыль" — на Netflix! Честно говоря, об этом мы знали ещё зимой, задолго до выхода в прокат. Но только сегодня наши заокеанские партнёры разрешили нам сообщить эту новость", — делится он со своими поклонниками подробностями успеха.

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Режиссёр ленты подчеркнул, что фильм стал одним из самых продаваемых за всю историю российского кино. Картину увидят в Японии, США, Южной Корее, в странах Европы, Балтии, в Китае, Мексике, Аргентине, Перу, Бразилии и во многих других.

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"Это далеко не все предполагаемые сделки, а только те, что уже заключены. Интерес к фильму огромный", — говорит Данила Козловский.

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Напомним, премьера фильма Данилы Козловского "Чернобыль" состоялась 15 апреля. Картина рассказывает историю любви пожарного на атомной станции в Припяти Алексея Карпушина и девушки по имени Ольга. Их отношения показаны на фоне аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Алексею предстоит сделать всё, чтобы за первым взрывом не последовал второй, ещё более мощный, и для этого Карпушину придётся опуститься под ядерный реактор, рискуя жизнью. В главных ролях — сам Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Игорь Черневич, Николай Козак.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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