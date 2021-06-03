Бузову заметили в петербургском ресторане с потенциальным ухажёром
О возможной замене рэпера Давы, с которым инста-дива рассталась в январе этого года, недавно предположили её фанаты.
Скриншот видео © LIFE
Накануне ночью в Санкт-Петербурге российская телеведущая и певица Ольга Бузова была замечена в ресторане "Терраса" в компании вероятного нового ухажёра — рэпера Радия. Видео с мило воркующей парочкой, снятое очевидцем, оказалось в распоряжении Лайфа.
Ранее фанаты Бузовой предположили, что она уже нашла себе другого возлюбленного взамен рэпера Давы, с которым в январе этого года пережила скандальный разрыв. По слухам, сейчас поп-диву утешает звезда кальянного рэпа под ником Радий. Из-за увлечения молодого человека именно этим форматом музыки поклонники Ольги не упустили возможности сравнить его с экс-бойфрендом девушки.
А ещё в Сети недавно появились новые видео с концерта Бузовой в Волгограде, которые убедили фанатов в её алкоголизме. Любимица публики с 23-миллионной аудиторией в "Инстаграме" не только повергла поклонников в шок, но и заставила переживать за её здоровье.
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