Ольгу Бузову заметили в петербургском ресторане с потенциальным ухажёром. Видео из ресторана в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Накануне ночью в Санкт-Петербурге российская телеведущая и певица Ольга Бузова была замечена в ресторане "Терраса" в компании вероятного нового ухажёра — рэпера Радия. Видео с мило воркующей парочкой, снятое очевидцем, оказалось в распоряжении Лайфа.

Ранее фанаты Бузовой предположили, что она уже нашла себе другого возлюбленного взамен рэпера Давы, с которым в январе этого года пережила скандальный разрыв. По слухам, сейчас поп-диву утешает звезда кальянного рэпа под ником Радий. Из-за увлечения молодого человека именно этим форматом музыки поклонники Ольги не упустили возможности сравнить его с экс-бойфрендом девушки.