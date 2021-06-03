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Бузову заметили в петербургском ресторане с потенциальным ухажёром

О возможной замене рэпера Давы, с которым инста-дива рассталась в январе этого года, недавно предположили её фанаты.

3 июня, 12:15

Скриншот видео © LIFE

Ольгу Бузову заметили в петербургском ресторане с потенциальным ухажёром. Видео из ресторана в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Накануне ночью в Санкт-Петербурге российская телеведущая и певица Ольга Бузова была замечена в ресторане "Терраса" в компании вероятного нового ухажёра — рэпера Радия. Видео с мило воркующей парочкой, снятое очевидцем, оказалось в распоряжении Лайфа.

Ранее фанаты Бузовой предположили, что она уже нашла себе другого возлюбленного взамен рэпера Давы, с которым в январе этого года пережила скандальный разрыв. По слухам, сейчас поп-диву утешает звезда кальянного рэпа под ником Радий. Из-за увлечения молодого человека именно этим форматом музыки поклонники Ольги не упустили возможности сравнить его с экс-бойфрендом девушки.

"Мне 35 лет, и я дура": Неадекватное поведение Бузовой возмутило зрителей на концерте в Волгограде

"Мне 35 лет, и я дура": Неадекватное поведение Бузовой возмутило зрителей на концерте в Волгограде

А ещё в Сети недавно появились новые видео с концерта Бузовой в Волгограде, которые убедили фанатов в её алкоголизме. Любимица публики с 23-миллионной аудиторией в "Инстаграме" не только повергла поклонников в шок, но и заставила переживать за её здоровье.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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