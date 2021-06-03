Рогозин заявил о возможном переносе запуска лунной программы на 2022 год

Запуск первой за 45 лет отечественной межпланетной станции "Луна-25" может быть отложен на следующий год из-за задержки с поставкой ключевых приборов. Об этом сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Мы ждём от концерна "Вега" поставки ключевых приборов. В августе НПО Лавочкина должно мне подтвердить, успеваем ли мы с окончательными этапами испытаний в пусковое октябрьское окно и какие есть резервные варианты", — сказал он в ходе ПМЭФ.