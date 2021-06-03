Рогозин заявил о возможном переносе запуска лунной программы на 2022 год
По его словам, сейчас "Роскосмос" ожидает поставки ключевой аппаратуры. В августе будут определены окончательные сроки запуска "Луны-25".
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Запуск первой за 45 лет отечественной межпланетной станции "Луна-25" может быть отложен на следующий год из-за задержки с поставкой ключевых приборов. Об этом сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
"Мы ждём от концерна "Вега" поставки ключевых приборов. В августе НПО Лавочкина должно мне подтвердить, успеваем ли мы с окончательными этапами испытаний в пусковое октябрьское окно и какие есть резервные варианты", — сказал он в ходе ПМЭФ.
При этом Рогозин пояснил, что на данный момент пуск посадочного аппарата "Луна-25" планируется на октябрь текущего года.
Напомним, что в конце февраля на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Роскосмоса" сообщил, что впервые за 45 лет возобновляются исследования Луны. Так, в октябре с космодрома Восточный улетит первый посадочный аппарат "Луна-25". РФ начнёт освоение Южного полюса естественного спутника Земли сначала автоматическими космическими аппаратами, а в перспективе отправит туда экспедиции. К слову, дирекцию "Роскосмоса" по подготовке миссий на Луну возглавил лично Рогозин.
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