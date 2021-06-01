Без залога и посредников: "Яндекс" создал онлайн-сервис долгосрочной аренды жилья
Услуги совершенно бесплатны для владельцев недвижимости, а арендаторам они обойдутся в дополнительные 5% к стоимости съёма квартиры ежемесячно.
Фото © Pixabay
Компания "Яндекс" запустила в Москве и Подмосковье онлайн-сервис для долгосрочной аренды жилья. Как пишет РБК, в перспективе разработчики планируют расширить действие приложения и на другие регионы России.
Главное удобство сервиса "Яндекс.Недвижимость" заключается в отсутствии контактов с собственником. Так, сотрудники компании сами готовят квартиру к сдаче и составляют объявление, проводят просмотры. Кроме того, после успешного заселения арендаторов представители "Яндекса" занимаются всеми вопросами, связанными с проблемами жильцов.
"Арендатору не нужно вносить залог за квартиру и оплачивать услуги риелтора. Вместо этого он платит ежемесячную комиссию сервису в размере 5% от арендной платы. Эта сумма уже включена в цену квартиры на сайте", — уточнили в компании.
Отмечается, что сервис также предоставляет страховку жилья на сумму до миллиона рублей и возмещение простоя жилплощади на сумму до 240 тысяч рублей в случае внезапного съезда арендаторов.
Ранее сообщалось, что компания "Яндекс" заключила соглашение о покупке банка "Акрополь". Сумма сделки превысила один миллиард рублей.
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