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Без залога и посредников: "Яндекс" создал онлайн-сервис долгосрочной аренды жилья

Услуги совершенно бесплатны для владельцев недвижимости, а арендаторам они обойдутся в дополнительные 5% к стоимости съёма квартиры ежемесячно.

1 июня, 16:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Компания "Яндекс" запустила в Москве и Подмосковье онлайн-сервис для долгосрочной аренды жилья. Как пишет РБК, в перспективе разработчики планируют расширить действие приложения и на другие регионы России.

Главное удобство сервиса "Яндекс.Недвижимость" заключается в отсутствии контактов с собственником. Так, сотрудники компании сами готовят квартиру к сдаче и составляют объявление, проводят просмотры. Кроме того, после успешного заселения арендаторов представители "Яндекса" занимаются всеми вопросами, связанными с проблемами жильцов.

"Арендатору не нужно вносить залог за квартиру и оплачивать услуги риелтора. Вместо этого он платит ежемесячную комиссию сервису в размере 5% от арендной платы. Эта сумма уже включена в цену квартиры на сайте", — уточнили в компании.

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Отмечается, что сервис также предоставляет страховку жилья на сумму до миллиона рублей и возмещение простоя жилплощади на сумму до 240 тысяч рублей в случае внезапного съезда арендаторов.

Ранее сообщалось, что компания "Яндекс" заключила соглашение о покупке банка "Акрополь". Сумма сделки превысила один миллиард рублей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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