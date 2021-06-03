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ЦБ предложил разрешить подросткам с 12 лет торговать на бирже

По убеждению первого зампреда Банка России Сергея Швецова, без практики научиться инвестировать невозможно.

3 июня, 16:15
<p>Фото © ТАСС/Семен Лиходеев</p>

Фото © ТАСС/Семен Лиходеев

Банк России предлагает до 12 лет снизить возраст для тех, кто выходит на биржу для сделок с ценными бумагами. Как считает первый зампред Банка России Сергей Швецов, подростки опережают взрослых с точки зрения цифровизации.

"Нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться. Более того, некоторые люди выходят на рынок не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы получить знания. И мы выступаем за то, чтобы снизить планку для детей по возможности работы на бирже, но пока ещё окончательного консенсуса с правительством не достигнуто", — сказал он в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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По мнению Швецова, 12 лет — подходящий возраст для начала такой деятельности, так как школьники к этому возрасту уже достаточно неплохо знают математику, чтобы пробовать элементарные финансовые инструменты.

При этом он рассказал, что об ограничениях, которые могут установить для юных инвесторов, пока идут дискуссии. Однако Швецов считает, что каждая семья должна решить этот вопрос для себя, ведь это деньги семьи, и государству в это вмешиваться не надо.

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А ранее эксперты из компании EY в ходе ПМЭФ рассказали, что Россия расположилась на 11-м месте в рейтинге наиболее привлекательных для прямых иностранных инвестиций стран Европы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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