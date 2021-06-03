Греф заявил о необходимости продления программы льготной ипотеки после 1 июля

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что действие программы льготной ипотеки под 6,5% нужно продлить после 1 июля. Таким мнением он поделился с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я бы сказал, что, скорее, её нужно продлевать. Может быть, несколько снизить сумму", — сказал Греф, отвечая на вопрос представителя телеканала "Россия 24".