Греф заявил о необходимости продления программы льготной ипотеки после 1 июля
Глава Сбербанка не исключил, что для принятия такого решения придётся снизить сумму кредита.
Герман Греф. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что действие программы льготной ипотеки под 6,5% нужно продлить после 1 июля. Таким мнением он поделился с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Я бы сказал, что, скорее, её нужно продлевать. Может быть, несколько снизить сумму", — сказал Греф, отвечая на вопрос представителя телеканала "Россия 24".
Продажный метр: почему летом должны измениться цены на квартиры и когда наступит лучшее время для покупки
Напомним, в 2020 году президент России Владимир Путин объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%. По этой программе можно купить жильё комфорткласса стоимостью до шести миллионов рублей, в крупнейших агломерациях (Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти) — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос по этой ипотеке с 20 до 15%. А Сбербанк увеличил срок льготной ипотеки до 30 лет.
Комментариев: 0