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Греф заявил о необходимости продления программы льготной ипотеки после 1 июля

Глава Сбербанка не исключил, что для принятия такого решения придётся снизить сумму кредита.

3 июня, 16:24
<p>Герман Греф. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Герман Греф. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что действие программы льготной ипотеки под 6,5% нужно продлить после 1 июля. Таким мнением он поделился с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я бы сказал, что, скорее, её нужно продлевать. Может быть, несколько снизить сумму", — сказал Греф, отвечая на вопрос представителя телеканала "Россия 24".

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Напомним, в 2020 году президент России Владимир Путин объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%. По этой программе можно купить жильё комфорткласса стоимостью до шести миллионов рублей, в крупнейших агломерациях (Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти) — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос по этой ипотеке с 20 до 15%. А Сбербанк увеличил срок льготной ипотеки до 30 лет.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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