Минздрав Украины позвал жителей Крыма и Донбасса на вакцинацию от ковида

Министерство здравоохранения Украины пригласило на вакцинацию от коронавируса жителей Крыма и Донбасса. Как сообщили в пресс-службе ведомства, запись открыта с сегодняшнего дня.

"Началась запись на прививку против CoViD-19 граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и Севастополя", — говорится в сообщении.

В Минздраве Незалежной отметили, что вакцинация будет проводиться китайским препаратом CoronaVac в десяти пунктах на подконтрольных Киеву территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Добавим, что сейчас для вакцинации на Украине используются три препарата: индийская версия британско-шведского препарата от компании AstraZeneca — Covishield, CoronaVac от Sinovac Biotech и Pfizer, который начали использовать с 18 апреля.

Ранее Лайф рассказывал, что Рада уволила главу Минздрава Украины Максима Степанова за срыв кампании по вакцинации. Число депутатов, проголосовавших за уход министра здравоохранения, превысило необходимый минимум на 66 голосов.