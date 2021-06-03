Минздрав Украины позвал жителей Крыма и Донбасса на вакцинацию от ковида
В ведомстве отметили, что все желающие смогут привиться препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech в десяти пунктах вакцинации.
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Министерство здравоохранения Украины пригласило на вакцинацию от коронавируса жителей Крыма и Донбасса. Как сообщили в пресс-службе ведомства, запись открыта с сегодняшнего дня.
"Началась запись на прививку против CoViD-19 граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и Севастополя", — говорится в сообщении.
В Минздраве Незалежной отметили, что вакцинация будет проводиться китайским препаратом CoronaVac в десяти пунктах на подконтрольных Киеву территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей.
Добавим, что сейчас для вакцинации на Украине используются три препарата: индийская версия британско-шведского препарата от компании AstraZeneca — Covishield, CoronaVac от Sinovac Biotech и Pfizer, который начали использовать с 18 апреля.
Ранее Лайф рассказывал, что Рада уволила главу Минздрава Украины Максима Степанова за срыв кампании по вакцинации. Число депутатов, проголосовавших за уход министра здравоохранения, превысило необходимый минимум на 66 голосов.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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