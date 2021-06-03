Собянин рассказал, когда в Москве снимут последние антиковидные ограничения
При этом мэр отметил, что столица уже почти год живёт и работает в нормальном, привычном режиме.
Фото © ТАСС / Геодакян Артем
Последние антиковидные ограничения — на проведение массовых мероприятий — в Москве отменят к осени. Как ожидается, к этому времени у жителей столицы сформируется коллективный иммунитет. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.
"Остались профилактические меры, всё остальное мы уже давно [отменили], почти уже год как в нормальном движении работаем. Массовые мероприятия, это те ограничения, которые остались, скорее всего, [отменят] где-то ближе к осени, — цитирует Собянина "Интерфакс".
В конце мая Собянин оценивал ситуацию с ковидом в Москве как "сложную, но не драматичную". При этом мэр отмечал, что уровень заболеваемости всё равно остаётся очень высоким. В этой связи он призвал граждан пройти вакцинацию.
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