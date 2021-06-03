Собянин рассказал, когда в Москве снимут последние антиковидные ограничения

Последние антиковидные ограничения — на проведение массовых мероприятий — в Москве отменят к осени. Как ожидается, к этому времени у жителей столицы сформируется коллективный иммунитет. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

"Остались профилактические меры, всё остальное мы уже давно [отменили], почти уже год как в нормальном движении работаем. Массовые мероприятия, это те ограничения, которые остались, скорее всего, [отменят] где-то ближе к осени, — цитирует Собянина "Интерфакс".