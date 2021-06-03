Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Собянин рассказал, когда в Москве снимут последние антиковидные ограничения

При этом мэр отметил, что столица уже почти год живёт и работает в нормальном, привычном режиме.

3 июня, 14:37
<p>Фото © ТАСС / Геодакян Артем</p>

Фото © ТАСС / Геодакян Артем

Последние антиковидные ограничения — на проведение массовых мероприятий — в Москве отменят к осени. Как ожидается, к этому времени у жителей столицы сформируется коллективный иммунитет. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

"Остались профилактические меры, всё остальное мы уже давно [отменили], почти уже год как в нормальном движении работаем. Массовые мероприятия, это те ограничения, которые остались, скорее всего, [отменят] где-то ближе к осени, цитирует Собянина "Интерфакс".

Собянин заявил, что в Москве доля привившихся от ковида меньше, чем в любом европейском городе

Собянин заявил, что в Москве доля привившихся от ковида меньше, чем в любом европейском городе

В конце мая Собянин оценивал ситуацию с ковидом в Москве как "сложную, но не драматичную". При этом мэр отмечал, что уровень заболеваемости всё равно остаётся очень высоким. В этой связи он призвал граждан пройти вакцинацию.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1