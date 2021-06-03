В Белоруссии зарегистрировали российскую вакцину "Спутник лайт"

В Белоруссии Минздрав одобрил использование российской вакцины от коронавируса "Спутник лайт". Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

Государственная регистрация препарата будет действовать в течение года. Отмечается, что экспертам и ведущим инфекционистам страны было предоставлено достаточно информации для оценки необходимых показателей "Спутника лайт".

"Эксперты Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, ведущие инфекционисты республики и сотрудники республиканских научно-практических центров провели оценку материалов регистрационного досье. Представленные в материалах досье документы включают достаточную информацию, позволяющую оценить показатели безопасности, эффективности и качества препарата", — заявили в Минздраве Белоруссии.