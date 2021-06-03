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В Белоруссии зарегистрировали российскую вакцину "Спутник лайт"

Российская разработка прошла все необходимые проверки в профильных ведомствах республики.

3 июня, 15:48
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В Белоруссии Минздрав одобрил использование российской вакцины от коронавируса "Спутник лайт". Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

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Государственная регистрация препарата будет действовать в течение года. Отмечается, что экспертам и ведущим инфекционистам страны было предоставлено достаточно информации для оценки необходимых показателей "Спутника лайт".

"Эксперты Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, ведущие инфекционисты республики и сотрудники республиканских научно-практических центров провели оценку материалов регистрационного досье. Представленные в материалах досье документы включают достаточную информацию, позволяющую оценить показатели безопасности, эффективности и качества препарата", — заявили в Минздраве Белоруссии.

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Напомним, в январе этого года российский Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования облегчённой антиковидной вакцины. В середине февраля начались международные клинические исследования препарата, а ближе к концу месяца в Москве стартовала вакцинация им. 29 марта стало известно, что в Минздрав РФ подана заявка на регистрацию "Спутника лайт". 6 мая вакцина была официально зарегистрирована.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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