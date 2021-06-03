Белоруссия сократила персонал дипмиссии США в ответ на санкции Вашингтона
Кроме того, ужесточаются визовые процедуры и на временной основе вводится ограничение работы американских специалистов в республике. Также отозвано решение о работе в стране Агентства США по международному развитию.
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Белоруссия в качестве ответных мер на санкции США по отношению к республиканскому нефтехимическому комплексу заявила Вашингтону о необходимости сократить численность американских дипломатов в стране. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
"Как суверенная страна мы не можем оставить без внимания данный недружественный выпад. Поэтому сегодня в МИД был вызван временный поверенный в делах США в Беларуси, которому объявлено об ответных мерах", — заявил дипломат в комментарии, опубликованном на сайте министерства.
Глаз уточнил, что в число ответных мер, помимо сокращения дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, входят ужесточение визовых процедур и ограничение работы специалистов Америки в стране на временной основе. Кроме того, Минск отозвал решение о работе в Белоруссии Агентства США по международному развитию.
По словам Глаза, меры носят точечный характер и призваны послать Вашингтону "чёткий сигнал о бесперспективности давления и принуждения" в отношениях с республикой. Дипломат подчеркнул, что страна, как и прежде, не настроена на эскалацию и готова продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимоуважения.
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Он также отметил, что вступившие в силу санкции США являются "незаконными действиями, противоречащими международному праву и призванными оказать давление на суверенное государство". По его словам, данные меры несут ущерб трудовым коллективам, то есть простым гражданам, хоть Америка и "продолжит повторять заклинания о поддержке белорусского народа".
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Штаты с 3 июня повторно вводят санкции против девяти государственных предприятий республики, которые были освобождены из-под действия рестрикций серией генеральных лицензий Минфина. До этого США приостанавливали действие санкций, введённых в отношении компаний "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и её американского филиала, "Белшина", "Гродно азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк стекловолокно".
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