Белоруссия сократила персонал дипмиссии США в ответ на санкции Вашингтона

Белоруссия в качестве ответных мер на санкции США по отношению к республиканскому нефтехимическому комплексу заявила Вашингтону о необходимости сократить численность американских дипломатов в стране. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Как суверенная страна мы не можем оставить без внимания данный недружественный выпад. Поэтому сегодня в МИД был вызван временный поверенный в делах США в Беларуси, которому объявлено об ответных мерах", — заявил дипломат в комментарии, опубликованном на сайте министерства.

Глаз уточнил, что в число ответных мер, помимо сокращения дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, входят ужесточение визовых процедур и ограничение работы специалистов Америки в стране на временной основе. Кроме того, Минск отозвал решение о работе в Белоруссии Агентства США по международному развитию.

По словам Глаза, меры носят точечный характер и призваны послать Вашингтону "чёткий сигнал о бесперспективности давления и принуждения" в отношениях с республикой. Дипломат подчеркнул, что страна, как и прежде, не настроена на эскалацию и готова продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимоуважения.

Он также отметил, что вступившие в силу санкции США являются "незаконными действиями, противоречащими международному праву и призванными оказать давление на суверенное государство". По его словам, данные меры несут ущерб трудовым коллективам, то есть простым гражданам, хоть Америка и "продолжит повторять заклинания о поддержке белорусского народа".