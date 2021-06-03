Депутат Госдумы назвал абсурдом обыски в крупных сервисах кикшеринга в Петербурге

По мнению парламентария, всю ответственность при инцидентах с участием электросамокатов должны нести люди, которые непосредственно ими управляют.

Предъявлять какие-либо требования и уж тем более выдвигать обвинения в отношении операторов кикшеринга (кратковременной аренды средств индивидуальной мобильности) из-за сбитых прохожих — всё равно что "расписаться в том, что мы не знаем, как решить эту проблему", считает депутат от фракции ЛДПР и заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов. Такое мнение он высказал в разговоре с Лайфом, комментируя недавнее сообщение о проведении обысков в офисах крупнейших сервисов по аренде электросамокатов в Санкт-Петербурге.

"Всю ответственность должен нести человек, который непосредственно управляет электросамокатом. Максимум, что можно попросить у прокатчика, — это предоставить возможность снять отпечатки пальцев с транспортного средства, если такое в принципе возможно. А предъявлять претензии и обвинять кикшеринговые сервисы только потому, что они сдают самокаты в аренду, по-моему, совершенно неадекватно", — сказал нам Старовойтов.

Парламентарий отметил, что проблема с самокатами сохранится до тех пор, пока государство не обозначит чёткие приоритеты и правила в части использования мобильного электротранспорта. По его словам, если говорить о приравнивании этого вида транспортных средств к велосипедам, следует проанализировать статистику инцидентов: в частности количество зафиксированных нарушений с участием велосипедистов, были ли они наказаны и каким образом. При этом, считает депутат, проблема никак не решится, а самокатчики будут вести себя так же, как и прежде.

По мнению Старовойтова, данный вопрос следует разбить на несколько составляющих, главная из которых — идентификация. Он уточнил, что речь идёт о разработке способов получения идентификационных данных о владельце электротранспорта — сегвея, самоката или моноколеса. Как вариант, депутат предложил прохождение пользователями специальной регистрации на сайте ГИБДД с получением индивидуального номера или QR-кода. Также возможно введение обязательного страхования гражданской ответственности арендаторов и курьерских служб, добавил он.

"Я лично готов обсудить с экспертами все за и против по этому вопросу, как в ГД, так и в Общественной палате. Но предъявлять требования к прокатчикам — это абсурд. Это всё равно, что расписаться в том, что мы не знаем, что делать с этой проблемой и пытаемся найти крайних", — подытожил зампредседателя Комитета Госдумы по транспорту.

В последнее время ДТП с участием электросамокатов вызывают широкий резонанс. В Совете при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека подготовили предложения по совершенствованию законодательства в части использования электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколёс и других подобных транспортных средств в местах отдыха горожан. В частности, речь идёт о введении номерных знаков, а также ограничении скорости.