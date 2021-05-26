Электросамокаты попали под каток СК: Топ-менеджерам крупнейшего проката грозит уголовное дело

Поводом для возбуждения уголовного дела по статье 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") стал инцидент, произошедший в Санкт-Петербурге 14 мая. В Интернете появилось видео с камер наблюдения, которые зафиксировали, как на Невском проспекте группа молодёжи на электросамокатах сознательно сбивала прохожих, а затем напала на питерского писателя Валерия Айрапетяна. Лихачи сломали ему три ребра, их осколки попали в лёгкое. Как выяснилось, это были клиенты фирмы "Вуш", которая сдаёт в аренду электросамокаты под брендом Whoosh. Через несколько дней силовики задержали двух хулиганов в возрасте 20 лет и 21 года. Их отправили в СИЗО, где они будут дожидаться суда.

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После этого власти Санкт-Петербурга решили ограничить скорость для электросамокатов до 15 км/час. Инциденты в городе продолжаются: 18 мая солист Мариинского театра Давид Залеев попал в реанимацию после падения с электросамоката. Сейчас он в коме. А 19 мая на Ленинском проспекте неизвестный мужчина на самокате сбил 53-летнюю женщину и скрылся. Его нашли через базу данных прокатной фирмы.

Теперь очередь у следователей дошла и до кикшеринговой фирмы "Вуш", которая сдала электросамокаты лихачам на Невском проспекте. По мнению силовиков, руководители компании только зарабатывали деньги, но не обеспечивали соблюдение необходимых правил безопасности жизни и здоровья потребителей.

— Неустановленные лица из числа руководства одной из коммерческих структур, осуществляющей деятельность по оказанию услуг населению в сфере предоставления краткосрочной аренды электросамокатов, правила управления которых не урегулированы на законодательном уровне, из корыстных побуждений предоставили в ночь с 13 по 14 мая электросамокаты в краткосрочную аренду двум молодым людям в возрасте 20 лет и 21 года, — сообщили Лайфу в пресс-службе регионального СУ СКР.

Ветры злые

Компания "Вуш" была зарегистрирована в июне 2018 года выходцами из авиакомпании S7 Group — бывшим замгендиректора по инновациям группы Дмитрием Чуйко и его товарищами Егором Баяндиным, Сергеем Лаврентьевым и Олегом Журавлёвым. В переводе с английского бренд Whoosh обозначает "свист ветра, который слышен на большой скорости".

Согласно данным базы СПАРК, "Вуш" является участником проекта "Сколково". При уставном капитале всего в 13 тыс. рублей её электротехника катает россиян в 17 городах России, а выручка компании в 2020 году составила почти 900 млн рублей.

Бизнес понравился банку ВТБ, чья дочка ЗПИФ "ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд" владеет долей 13,7%. Ещё 12,95% принадлежат офшору с Каймановых островов "Айпи гроус фанд эсписи", а остальные 73,36% разделили четверо граждан России.

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Самая большая доля принадлежит нынешнему гендиректору Whoosh — Дмитрию Чуйко: у него 44,68%. До того как стать менеджером бизнеса по прокату самокатов, он занимал посты руководителя в нескольких дочках группы компаний S7. В частности, он руководил туристическим подразделением ГК — "C7 трэвел ретейл", IT-компанией "C7 ИТ" и компанией, выпускающей эмиссионные ценные бумаги группы компаний "C7 Бонд".

Ещё один выходец из S7 — Олег Журавлёв. Как и Чуйко, он также был одним из генеральных директоров "C7 ИТ". У него доля 4,76%.

Сергей Лаврентьев пришёл в Whoosh из туристического бизнеса. В Москве он был совладельцем компании City Sightseeing, чьи яркие красные экскурсионные автобусы катают иностранцев по центру Москвы. Лаврентьев владеет долей в 11,8%. И лишь для Егора Баяндина, владельца пакета 12,12%, кикшеринг самокатов стал первым опытом участия в бизнесе. Интересно, что все доли, кроме пакетов банка ВТБ и офшора с Каймановых островов, находятся под обременением у банка "Открытие".

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По последним данным, в Санкт-Петербурге количество прокатных электросамокатов возросло втрое по сравнению с 2020 годом. Значительно увеличилось число наездов на пешеходов. При этом статус электросамокатов остаётся не урегулирован законом, поэтому силовикам сложно давать правовую оценку в случае инцидентов. Следственный комитет решил пока обкатать вариант с "потребительской" статьёй 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

В компании "Вуш" Лайфу рассказали, что не получали никаких уведомлений от регионального отделения СКР о возбуждении дела. Поскольку до сих пор нет правового определения электросамоката, фирма решила ограничить их скорость до 25 км/ч, подогнав её под значения для велосипеда и мопеда.