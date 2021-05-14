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Горный мастер, наркополицейский и сенатор: чем ещё известен попавший в аварию на Кутузовском депутат Госдумы Азимов

Столичная Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах аварии около Триумфальной арки в Москве, где столкнулись внедорожник Range Rover и автомобиля Skoda. В результате аварии пострадал водитель легковушки, которого доставили в Боткинскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами. В Range Rover находился депутат Госдумы Рахим Азимов, который отделался лишь лёгким испугом. Лайф разбирался, как живёт парламентарий и чем зарабатывает его семья.

14 мая, 21:40
<p>Фото © <a href="https://www.newsler.ru/politics/2016/12/13/raxim-azimov:-trebovaniya-k-kandidatam-na-zameshhenie-dolzhnostej-gossluzhbyi-budut-uzhestochenyi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">newsler.ru</a>, ТАСС / Великжанин Виктор</p>

Фото © newsler.ru, ТАСС / Великжанин Виктор

Сам Азимов в ДТП не пострадал. По данным Госавтоинспекции, водитель белого автомобиля Skoda отвлёкся от управления, настиг на крайней левой полосе Кутузовского проспекта чёрный внедорожник Range Rover и буквально протаранил его заднюю правую часть. От удара легковушка перевернулась. Сам депутат уже заявил, что двигался по своей полосе с разрешённой скоростью, не совершая резких манёвров. Азимов пожелал выздоровления водителю легковушки и предложил свою помощь.

Видео © LIFE

Скандальная карьера депутата

Престижный паркетник Range Rover указан в депутатской декларации Азимова вместе с двумя другими внедорожниками — Toyota Land Cruiser 200 и УАЗ. Согласно этой же декларации, за 2020 год он заработал 5,5 млн рублей. В несколько раз больший доход отразила его супруга Елена — почти 35 млн рублей. Проживают они в особняке площадью около 1,4 тыс. кв. метров в элитном посёлке Серебряные Ключи на Рублёвке.

Биография Азимова полна неожиданных поворотов. Он родился в 1964 году в Таджикистане в простой семье, окончил Ленинградский горный институт по специальности "горный инженер". В 1986 году уехал в заполярную Воркуту на самом севере Республики Коми, где работал по специальности. После развала СССР Азимов занял странную должность директора по внешнеэкономическим связям республиканского спортивного клуба "Строитель" из Республики Коми.

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Спортсмены в суровые 90-е были костяком местных ОПГ. В Сыктывкаре тогда действовало несколько группировок борцов, самбистов, каратистов и бодибилдеров (кононовцы, скифы, айвенговцы, логиновцы и другие). Те же логиновцы, например, основали даже общественную организацию — Федерация вольной борьбы и бокса Эжвинского района города Сыктывкара Республики Коми, офис которой одновременно был и штаб-квартирой ОПГ.

Азимов трудился в спортивной сфере четыре года, после чего его карьера резко взлетела — в 1994 году он курировал внешнеэкономические связи уже на региональном уровне, возглавив торговое представительство Республики Коми в Москве. Несмотря на то что торгпредство принадлежало через цепочку юрлиц Комитету имущественных и земельных отношений Республики Коми, Азимов в СПАРК указан как руководитель и совладелец.

© СПАРК

© СПАРК

В середине 90-х вокруг торгпредства разгорелся скандал. Якобы через него проходило четыре миллиарда рублей, выделенных на завоз товаров в районы Крайнего Севера, а Счётная палата заподозрила финансовые нарушения. К моменту проверки в 1995 году Азимов уже находился в должности заместителя постоянного представителя Республики Коми при Президенте РФ.

В 2002 году глава Коми Владимир Торлопов выдвинул Азимова на пост представителя республики в Совете Федерации. Новоявленный сенатор вскоре угодил в скандал: депутаты Госдумы Виктор Алкснис, Татьяна Астраханкина, Хаписат Гамзатова и Георгий Тихонов обратились с запросами к председателю Совета Федерации ФС РФ Сергею Миронову и генеральному прокурору РФ Владимиру Устинову по поводу израильского гражданства Азимова. Сам Азимов наличие иностранного гражданства опровергал. Однако вскоре после "Азимовгейта" глава Коми освободил его от должности в связи с утратой доверия.

После этого Азимов перешёл на службу в Госнаркоконтроль, одновременно работая профессором Санкт-Петербургского государственного горного института на кафедре безопасности производства и разрушения горных пород.

После ухода из Госнаркоконтроля в 2008 году Азимов трудился топ-менеджером в крупных отечественных корпорациях. Примерно в это время его супруга Елена занялась бизнесом. В 2010 году она стала совладелицей ООО "НТЦ "Форум-НТ", 80% которого владеет до сих пор. В 2012 году Елена Азимова купила рудник в Башкирии — ООО "Горный прииск", который перепродала в 2019-м.

© СПАРК

© СПАРК

Также в Сети доступен документ, согласно которому полная тёзка Азимовой с 2009 года по настоящее время занимает должность ведущего эксперта Департамента инвестиционного планирования и отчётности ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы".

Пять лет назад Рахим Азимов снова стал парламентарием. В сентябре 2016 года его избрали депутатом Госдумы от Кировской области, где он получил поддержку 54,4% избирателей. Он был членом Комитета по безопасности и противодействию коррупции и запомнился поправками в "Закон об оружии". Депутат предлагал ввести требование о продаже пневматики по паспорту и обязательной последующей регистрации такого оружия в органах лицензионно-разрешительной системы Росгвардии.

Семейный круг

Азимов пропагандирует традиционные ценности, любит встречаться с простыми людьми, чествовать ветеранов и семейные династии. В своих интервью депутат подчёркивает, что сам из бедной семьи рабочих и поэтому уважает людей труда, а его жена родилась в деревушке Знаменка Яранского района Кировской области.

Депутат с семьёй на фоне русских берёзок и православных храмов. Фото © omvesti.ru

Депутат с семьёй на фоне русских берёзок и православных храмов. Фото © omvesti.ru

Дети депутата особо не скрывают достаток в семье: 20-летний Азиз Азимов учится в МГИМО, выкладывает фото из дорогих отелей Дубая, красуется с массивной золотой цепью за рулём роскошного автомобиля Rolls Royce, показывает подписчикам свой особняк.

  • Фото © vk.com/Aziz Azimov
    Фото © vk.com/Aziz Azimov
  • Фото © vk.com/Aziz Azimov
    Фото © vk.com/Aziz Azimov

Фото © vk.com/Aziz Azimov

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Его 20-летняя сестра-близнец Арина тоже любит фотосессии в одежде премиальных брендов. Незадолго до аварии на Кутузовском проспекте она выложила в социальных сетях отчёт о праздновании их совместного с братом дня рождения, который состоялся 10 мая.

Видео © instagram.com/rassbear

Гостей развлекали популярные у молодёжи рэперы Моргенштерн и HammAli. Неизвестно, сколько Азимовы заплатили арстистам, но, например, Моргенштерн просит за выступление на частных вечеринках от четырёх миллионов рублей. HammAli обойдётся в два раза дешевле.

Авторы
Станислав Сенькин
Станислав Сенькин

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