В Барнауле дети сбросили с 15-го этажа пятилитровую бутылку и сломали шею мальчику

В Барнауле дети сбросили с 15-го этажа пятилитровую бутылку и попали в голову четверокласснику. Видео © Телеканал "360"

В Барнауле дети сбросили с высоты 15-го этажа пятилитровую бутылку с водой, которая угодила в голову проходившему мимо четверокласснику. Телеканал "360" опубликовал видео момента инцидента.

На кадрах видно, как мальчик бежит по улице, когда на него сверху падает "снаряд", из-за чего он падает на асфальт. К пострадавшему тут же подбежали другие дети, с которыми он, вероятно, гулял, после чего школьник встал — и компания удалилась.

По данным телеканала, мальчика оперативно госпитализировали на скорой помощи, в больнице ему диагностировали перелом шеи. С детьми, сбросившими бутылку, будет разбираться полиция, правоохранители уже проводят проверку.