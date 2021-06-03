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В Барнауле дети сбросили с 15-го этажа пятилитровую бутылку и сломали шею мальчику

Получив удар по голове, ребёнок самостоятельно поднялся, его оперативно госпитализировали на скорой. "Шутникам" придётся отвечать перед полицией.

3 июня, 15:18

В Барнауле дети сбросили с 15-го этажа пятилитровую бутылку и попали в голову четверокласснику. Видео © Телеканал "360"

В Барнауле дети сбросили с высоты 15-го этажа пятилитровую бутылку с водой, которая угодила в голову проходившему мимо четверокласснику. Телеканал "360" опубликовал видео момента инцидента.

На кадрах видно, как мальчик бежит по улице, когда на него сверху падает "снаряд", из-за чего он падает на асфальт. К пострадавшему тут же подбежали другие дети, с которыми он, вероятно, гулял, после чего школьник встал — и компания удалилась.

Двое детей, 12 и 14 лет, вломились в дом и полчаса держали оборону, стреляя из автомата Калашникова

Двое детей, 12 и 14 лет, вломились в дом и полчаса держали оборону, стреляя из автомата Калашникова

По данным телеканала, мальчика оперативно госпитализировали на скорой помощи, в больнице ему диагностировали перелом шеи. С детьми, сбросившими бутылку, будет разбираться полиция, правоохранители уже проводят проверку.

Ранее Лайф рассказывал, что в Пензе второклассники "по приколу" уничтожили автомобиль, сняв разгром на видео. Владелец повреждённого транспорта потребовал от родителей хулиганов компенсации в размере 250 000 рублей. Мальчиков поставили на учёт в ПДН.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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