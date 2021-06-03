Двое детей, 12 и 14 лет, вломились в дом и полчаса держали оборону, стреляя из автомата Калашникова

Полицейские из американского штата Флорида провели незабываемую ночь, осаждая дом, в котором засели два вооружённых до зубов ребёнка. А всё начиналось вполне обыденно: в участок обратились из группового дома, воспитанники которого уже не в первый раз доставляли проблемы городу. В этот раз из приюта сбежали двое детей — 14-летняя Николь Джексон и 12-летний Тревис О'Брайен, который оставил свои лекарства для диабета.

Групповой дом. Фото © YouTube / WKMG News 6 ClickOrlando

Правоохранители начали прочёсывать близлежащие районы, когда к ним поступил новый звонок — местный житель услышал, как разбилось окно у его соседа. Полицейские связались с хозяином участка, и оказалось, что он в отъезде, а дома у него хранится много оружия. И когда они прибыли на место, то буйные дети открыли по офицерам полиции огонь из пистолета, винтовки и автомата Калашникова, пишет Daily Mail.

Видео © YouTube / Police Overwatch

Правоохранители полчаса осаждали дом, закрываясь от пуль и упрашивая детей сдаться, но всё было тщетно. У полицейских не оставалось выбора, поэтому они открыли ответный огонь, серьёзно ранив Николь. После этого Тревис сразу сдался. Ждать прибытия скорой офицеры не стали и принялись оказывать первую помощь девочке сами. Затем "Бонни и Клайда" отвезли в больницу, где Николь сделали операцию (она сейчас в стабильном состоянии), а мальчику потребовалась помощь врачей из-за диабета.

Задний двор, откуда отстреливались полицейские. Фото © Twitter / Mark Lehman

Нам всем очень повезло, что мы стоим сейчас здесь. Всё благодаря профессионализму наших офицеров и грамотному руководству. Я не представляю, что мои парни испытали там, ведь их самих дома ждали дети того же возраста. Я слышал по рации, как они обращались к Николь и Тревису: "Пожалуйста, не заставляйте меня стрелять, я не хочу по вам стрелять". Это была тяжёлая ночь, но всё закончилась хорошо Шериф Майк Читвуд

Шериф Майк Читвуд. Фото © Facebook / Volusia Sheriff's Office