Студентка МГИМО в слезах рассказала об угрозах и пощёчине от курьера за "долгое ожидание"

Студентка МГИМО рассказала, как курьер оскорбил её и дал пощёчину за "долгое ожидание". Видео © Instagram / _trulyalya

Студентка МГИМО Наталия Аверичева рассказала в "Инстаграме" о нападении курьера, который ударил её по лицу за слишком "долгое ожидание", а также оскорблял различными способами.

По словам девушки, еду ей доставлял партнёр сервиса Delivery Club "Ситимобил". Так как пострадавшая живёт в общежитии, то она попросила курьера подождать её у подъезда. Аверичева отметила, что уже через пять минут после звонка мужчины она забрала еду, однако тот заявил, что слишком долго её ждал, когда "у него много дел, а зарплата" невелика. В ответ студентка отметила, что её не интересуют проблемы постороннего человека, после чего началась перепалка.

"Он меня оскорблял "мартышкой", что на такую, как я, никогда никакие мужики не посмотрят, что вокруг его члена крутятся все самые красивые самки, а я ему ***** такая не сдалась. Начал меня снимать на видео", — рассказала девушка в сториз со слезами на глазах.

Курьер, со слов Наталии, грозился разбить ей лицо, продолжив преследование и после инцидента. Аверичева поделилась с подписчиками, что боится выходить на улицу, так как мужчина может поджидать её там. Так, через какое-то время после инцидента доставщик попросил студентку "не ломать ему жизнь", а также сделал "комплимент" груди её подруги.

Сразу после происшествия студентка написала в поддержку сервиса доставки, где ей принесли извинения, однако отметили, что в подобной ситуации компенсация не положена. Там также пообещали провести работу с партнёром, чтобы "тщательнее занялись вопросом назначения заказов водителям". Как сообщили Лайфу в пресс-службе Delivery Club, сервис сразу передал информацию о случае в "Ситимобил", компании начали совместное расследование.

"Водитель заблокирован, проводится проверка всего таксопарка, в котором он работал. Такое поведение сотрудников сферы услуг абсолютно недопустимо. И мы ещё раз приносим извинения девушке. Пока ни мы, ни коллеги из "Ситимобил" не получали запросов от правоохранительных органов. Но, безусловно, мы готовы передать им всю необходимую для расследования инцидента информацию", — рассказали в сервисе.

Как призналась сама Аверичева, она обратилась с заявлением в полицию. После этого с ней связались представители "Ситимобила" и предложили решить вопрос до суда. Сейчас, по словам девушки, обсуждается размер возможной компенсации.