Студентка МГИМО в слезах рассказала об угрозах и пощёчине от курьера за "долгое ожидание"
Пострадавшая сразу после инцидента обратилась в сервис доставки, а позже написала заявление в полицию. Сейчас, по её словам, обсуждается сумма компенсации.
Фото © Instagram / _trulyalya
Студентка МГИМО рассказала, как курьер оскорбил её и дал пощёчину за "долгое ожидание". Видео © Instagram / _trulyalya
Студентка МГИМО Наталия Аверичева рассказала в "Инстаграме" о нападении курьера, который ударил её по лицу за слишком "долгое ожидание", а также оскорблял различными способами.
По словам девушки, еду ей доставлял партнёр сервиса Delivery Club "Ситимобил". Так как пострадавшая живёт в общежитии, то она попросила курьера подождать её у подъезда. Аверичева отметила, что уже через пять минут после звонка мужчины она забрала еду, однако тот заявил, что слишком долго её ждал, когда "у него много дел, а зарплата" невелика. В ответ студентка отметила, что её не интересуют проблемы постороннего человека, после чего началась перепалка.
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"Он меня оскорблял "мартышкой", что на такую, как я, никогда никакие мужики не посмотрят, что вокруг его члена крутятся все самые красивые самки, а я ему ***** такая не сдалась. Начал меня снимать на видео", — рассказала девушка в сториз со слезами на глазах.
Курьер, со слов Наталии, грозился разбить ей лицо, продолжив преследование и после инцидента. Аверичева поделилась с подписчиками, что боится выходить на улицу, так как мужчина может поджидать её там. Так, через какое-то время после инцидента доставщик попросил студентку "не ломать ему жизнь", а также сделал "комплимент" груди её подруги.
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Сразу после происшествия студентка написала в поддержку сервиса доставки, где ей принесли извинения, однако отметили, что в подобной ситуации компенсация не положена. Там также пообещали провести работу с партнёром, чтобы "тщательнее занялись вопросом назначения заказов водителям". Как сообщили Лайфу в пресс-службе Delivery Club, сервис сразу передал информацию о случае в "Ситимобил", компании начали совместное расследование.
"Водитель заблокирован, проводится проверка всего таксопарка, в котором он работал. Такое поведение сотрудников сферы услуг абсолютно недопустимо. И мы ещё раз приносим извинения девушке. Пока ни мы, ни коллеги из "Ситимобил" не получали запросов от правоохранительных органов. Но, безусловно, мы готовы передать им всю необходимую для расследования инцидента информацию", — рассказали в сервисе.
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Как призналась сама Аверичева, она обратилась с заявлением в полицию. После этого с ней связались представители "Ситимобила" и предложили решить вопрос до суда. Сейчас, по словам девушки, обсуждается размер возможной компенсации.
Ранее Лайф рассказывал, что в Нижнем Новгороде задержали таксиста-неадеквата с несколькими паспортами и неизвестным веществом в авто. Находился ли мужчина под воздействием психотропных веществ, пока не ясно, но его явно ненормальное поведение навело пользователей соцсетей на определённые мысли.
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