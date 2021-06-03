Блогер-лихач на лимонном "порше" извинился за "форсаж" по Невскому проспекту. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали лихача, который в первый день лета, находясь за рулём лимонного "порше", устроил "форсаж" по Невскому проспекту. В отделе полиции молодому гонщику пришлось извиняться на камеру перед всеми жителями и гостями Северной столицы.

Как Лайфу сообщил источник, за рулём спорткара сидел 25-летний блогер по имени Валид. Парень объяснил, что лихой ездой на арендованной иномарке пытался произвести впечатление на своего знакомого, который находился вместе с ним в машине в качестве пассажира. По нашим данным, у Валида 99 штрафов за нарушения правил дорожного движения.

В отношении Валида составлен ряд административных протоколов. Однако крупными штрафами парень может и не отделаться, за лихачество на дороге ему грозит лишение прав.