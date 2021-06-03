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Хотел произвести впечатление на друга: Блогер-лихач на лимонном "порше" извинился за "форсаж" по Невскому проспекту

В отношении нарушителя составлен ряд административных протоколов. Однако крупными штрафами 25-летний парень может и не отделаться, за некорректное вождение ему грозит лишение прав.

3 июня, 14:53

Блогер-лихач на лимонном "порше" извинился за "форсаж" по Невскому проспекту. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали лихача, который в первый день лета, находясь за рулём лимонного "порше", устроил "форсаж" по Невскому проспекту. В отделе полиции молодому гонщику пришлось извиняться на камеру перед всеми жителями и гостями Северной столицы.

Как Лайфу сообщил источник, за рулём спорткара сидел 25-летний блогер по имени Валид. Парень объяснил, что лихой ездой на арендованной иномарке пытался произвести впечатление на своего знакомого, который находился вместе с ним в машине в качестве пассажира. По нашим данным, у Валида 99 штрафов за нарушения правил дорожного движения.

В отношении Валида составлен ряд административных протоколов. Однако крупными штрафами парень может и не отделаться, за лихачество на дороге ему грозит лишение прав.

Автоэксперты подсчитали, сколько штрафов грозит блогеру-лихачу на лимонном "порше" за гонки по Невскому проспекту

Автоэксперты подсчитали, сколько штрафов грозит блогеру-лихачу на лимонном "порше" за гонки по Невскому проспекту

Напомним, лихач на лимонном "порше" без номеров устроил "форсаж" на Невском проспекте. На кадрах с камер наблюдения видно, как автомобиль на огромной скорости играет на дороге в "шашечки", подрезает других участников движения, в частности общественный транспорт. Испуганные жители Петербурга несколько раз сообщали в полицию об опасном водителе.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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