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Украинский посол попросился участвовать в переговорах по "Северному потоку – 2"

По мнению Андрея Мельника, представители Незалежной должны "сидеть за одним столом вместе с Германией и США и иметь право голоса".

3 июня, 14:52

Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Власти Киева обратились к Правительству Германии с просьбой об участии своих представителей в консультациях между Берлином и Вашингтоном по "Северному потоку – 2". Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник. По его словам, представители Незалежной должны "сидеть за столом переговоров и иметь право голоса", а если иностранные партнёры достигнут соглашения "за счёт Украины", это обернётся катастрофой — в том числе для взаимного доверия, предрекает Мельник.

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"Проект "Северный поток – 2" бьёт Украину в самое сердце с точки зрения экономики, но, прежде всего, с точки зрения политики безопасности. Поэтому призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении", — написал дипломат у себя в "Твиттере".

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах. Кроме того, со следующей недели в тестовом режиме в Ленобласти заработают объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию.

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А сегодня в кулуарах Петербургского международного экономического форума вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что трубопровод "Северный поток – 2" практически достроен: осталось проложить около 100 километров по двум ниткам.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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