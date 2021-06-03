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Милонов предложил поднять налоги для Бузовой и Милохина

Он уточнил, что такую меру необходимо распространить на всех "социально безответственных артистов".

3 июня, 14:56
<p>Фото © ТАСС / Алексей Смышляев</p>

Фото © ТАСС / Алексей Смышляев

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал увеличить налоги для певицы и телеведущей Ольги Бузовой и тиктокера Дани Милохина, а вырученные средства направить на помощь бедным. Такое мнение он высказал в беседе с Ura.ru.

"Повысил бы налоги, конечно, на всяких Ольг Бузовых и Дань Милохиных. Они сейчас очень маленькие налоги платят, а должны платить налоги больше", — сказал парламентарий.

Он уточнил, что такую меру нужно распространить на всех "социально безответственных артистов", а также на букмекерские конторы и коллекторские агентства. Также депутат считает, что необходимо поднять цены на водку и табак, а полученные средства направлять на помощь россиянам.

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"Повысил бы налогообложение букмекерских контор. Ввёл бы заградительные налоги на деятельность микрофинансовых организаций. Заставил бы их платить 90% налогов. Здесь не столько бы мы с них получили налогов, сколько дождались смерти этих организаций",  отметил депутат.

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Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести ограничения для коллекторов. По его мнению, их нужно лишить пенсии и гражданства.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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