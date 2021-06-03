"Шоколадку кто заказывал?": В Петербурге "курьер" с моста спрыгнул на крышу теплохода, отдал заказ и уплыл к берегу

К счастью, обошлось без травм. Оказалось, что в сервисе доставки решил "подработать" местный блогер, который знаком горожанам своими провокациями.