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"Шоколадку кто заказывал?": В Петербурге "курьер" с моста спрыгнул на крышу теплохода, отдал заказ и уплыл к берегу

К счастью, обошлось без травм. Оказалось, что в сервисе доставки решил "подработать" местный блогер, который знаком горожанам своими провокациями.

3 июня, 11:09
<p>Скриншот © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/donalt_dag/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">donalt_dag</a></p>

Скриншот © Instagram / donalt_dag

В Петербурге "курьер" спрыгнул на крышу теплохода, отдал заказ и уплыл к берегу. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург", Instagram / donalt_dag

В Санкт-Петербурге прохожие стали свидетелями экстремального способа доставки продуктов — молодой человек с брендированной термосумкой спрыгнул с моста на крышу проплывающего теплохода, чтобы отдать заказ. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Как уточнили очевидцы "перформанса", обошлось без травм. Юноша передал пакет молодому человеку на судне, а затем прыгнул в воду и доплыл до берега. Свидетелям произошедшего сам "курьер" рассказал, что ведёт популярный блог в соцсети и специализируется на экстриме. Он также опубликовал видео произошедшего от первого лица. В ролике молодой человек после приземления на теплоход спрашивает, кто заказывал шоколадку, после чего отдаёт пакет и спрыгивает в воду.

В лимонном "порше", который устроил гонки по Питеру, находился блогер из особого списка ГИБДД

В лимонном "порше", который устроил гонки по Питеру, находился блогер из особого списка ГИБДД

Удалось установить, что блогер уже хорошо знаком горожанам своими провокациями. Так, в декабре 2020 года он опубликовал видео, на котором полуголым пробежал по крышам машин на Невском проспекте.

Ранее Лайф рассказывал, что скандальный блогер Литвин примотал мужчину к вертолёту скотчем и поднял в воздух, и теперь за пранкера взялся СК. Судно уже изъято, а пилот отстранён от полётов. Сам блогер нецензурно отреагировал на сообщения о проверке, начатой правоохранителями. Пиар-директор пранкера Литвина, который и был примотан к фюзеляжу, рассказал о подготовке к "испытанию вертолётом". Евгений заверил подписчиков, что команда блогера проработала все необходимые детали, а процесс контролировали профессионалы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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