В Турции подсчитали убытки из-за приостановки авиасообщения с Россией

Отсутствие авиасообщения с Россией в период с 15 апреля по 21 июня принесёт Анкаре более двух миллиардов долларов убытков. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Председатель совета региональных представителей Союза туристических агентств Турции Ферит Тургут считает, что из-за продления ограничения теперь многие российские туристы не надеются на возобновление авиасообщения. В результате многие из них просто-напросто отменят брони в турецких гостиницах.