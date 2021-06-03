В Турции подсчитали убытки из-за приостановки авиасообщения с Россией
В Анкаре надеются, что в июле всё-таки границы между странами будут открыты и россияне вновь смогут отдыхать на турецких курортах.
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Отсутствие авиасообщения с Россией в период с 15 апреля по 21 июня принесёт Анкаре более двух миллиардов долларов убытков. Об этом сообщает издание Daily Sabah.
Председатель совета региональных представителей Союза туристических агентств Турции Ферит Тургут считает, что из-за продления ограничения теперь многие российские туристы не надеются на возобновление авиасообщения. В результате многие из них просто-напросто отменят брони в турецких гостиницах.
В то же время глава Ассоциации туристических отельеров Бюлент Бюльбюлоглу выразил надежду, что в июле всё-таки авиасообщение между странами возобновится и россияне вновь смогут отдыхать на турецком побережье. Он также отметил, что теперь крайне важно как можно скорее завершить вакцинацию от ковида местных сотрудников туротрасли.
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Напомним, 31 мая Россия официально продлила ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно. Такое решение связано со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в этих странах. В Союзе турагентств россиянам рассказали, куда можно полететь этим летом вместо Антальи и Кемера.
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