Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Защитник "Ростова" Чистяков продолжит карьеру в "Зените"

Любопытно, но за петербургский клуб он выступал и в прошлом сезоне. Правда, на правах аренды.

3 июня, 15:24
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Защитник футбольного клуба "Ростов" Дмитрий Чистяков перешёл в "Зенит". Контракт с игроком рассчитан до конца сезона 2024/2025, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Стоит отметить, что Чистяков является уроженцем Ленинградской области и воспитанником команды "Металлург" из города Пикалёво. В прошлом сезоне защитник также выступал за "Зенит", однако лишь на правах аренды. Теперь же команды договорились о полноценном трансфере.

"Сине-бело-голубые поздравляют Дмитрия Чистякова с окончательным возвращением в Санкт-Петербург и желают продолжить трофейную коллекцию вместе с "Зенитом", — говорится в сообщении.

Добавим, что по итогам сезона Чистяков смог стать с "Зенитом" чемпионом России. Сам защитник на поле выходил 14 раз и отметился одной результативной передачей.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Теннисист Карацев уступил 132-й ракетке мира и вылетел с "Ролан Гаррос"

сегодня в 14:47

"Осталось только вписать сумму": Российский футбольный клуб предложил контракт Хабибу

сегодня в 14:24

Это и есть хоккей: Почему Россия не имеет права проиграть Канаде на чемпионате мира

сегодня в 13:09

Депутат Госдумы назвал абсурдом обыски в крупных сервисах кикшеринга в Петербурге

сегодня в 15:26

В Барнауле дети сбросили с 15-го этажа пятилитровую бутылку и сломали шею мальчику

сегодня в 15:18

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1