Защитник "Ростова" Чистяков продолжит карьеру в "Зените"
Любопытно, но за петербургский клуб он выступал и в прошлом сезоне. Правда, на правах аренды.
Фото © ФК "Зенит"
Защитник футбольного клуба "Ростов" Дмитрий Чистяков перешёл в "Зенит". Контракт с игроком рассчитан до конца сезона 2024/2025, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Стоит отметить, что Чистяков является уроженцем Ленинградской области и воспитанником команды "Металлург" из города Пикалёво. В прошлом сезоне защитник также выступал за "Зенит", однако лишь на правах аренды. Теперь же команды договорились о полноценном трансфере.
"Сине-бело-голубые поздравляют Дмитрия Чистякова с окончательным возвращением в Санкт-Петербург и желают продолжить трофейную коллекцию вместе с "Зенитом", — говорится в сообщении.
Добавим, что по итогам сезона Чистяков смог стать с "Зенитом" чемпионом России. Сам защитник на поле выходил 14 раз и отметился одной результативной передачей.
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