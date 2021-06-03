Защитник "Ростова" Чистяков продолжит карьеру в "Зените"

Защитник футбольного клуба "Ростов" Дмитрий Чистяков перешёл в "Зенит". Контракт с игроком рассчитан до конца сезона 2024/2025, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Стоит отметить, что Чистяков является уроженцем Ленинградской области и воспитанником команды "Металлург" из города Пикалёво. В прошлом сезоне защитник также выступал за "Зенит", однако лишь на правах аренды. Теперь же команды договорились о полноценном трансфере.

"Сине-бело-голубые поздравляют Дмитрия Чистякова с окончательным возвращением в Санкт-Петербург и желают продолжить трофейную коллекцию вместе с "Зенитом", — говорится в сообщении.