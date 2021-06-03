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Это и есть хоккей: Почему Россия не имеет права проиграть Канаде на чемпионате мира

Наши парни уже десять лет не могут обыграть извечного соперника на мировом форуме, и кажется, что именно сегодня пришло время это исправить

3 июня, 13:09
<p>Фото © ТАСС / Наталия Федосенко</p>

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

В четверг, 3 июня, на чемпионате мира по хоккею в Риге начинается четвертьфинальная стадия. Центральным будет матч между сборными России и Канады. И если вам кажется, что "кленовые листья" с их неубедительными результатами и игрой в этом сезоне вряд ли что-то смогут противопоставить нашей команде, то вы сильно заблуждаетесь.

Россияне и канадцы сыграют друг с другом в 42-й раз за всю историю. На сегодняшний день небольшим преимуществом по личным встречам владеет наша команда. На её счету 21 победа, четыре ничьи и 16 поражений. Всего же с учётом советской истории сборные СССР, СНГ и России встречались с Канадой 102 раза. Наши одержали 69 побед, десять раз сыграли вничью и в 23 матчах уступили. Вспомним самые яркие встречи из более чем сотни.

Первая встреча — и сразу разгром

Впервые сборные СССР и Канады сыграли на чемпионате мира 1954 года в Стокгольме. Для советских хоккеистов первенство стало дебютным, и с первой же попытки они выиграли золотые медали, победив в групповом турнире с участием восьми команд. В заключительном матче, по итогам которого определился чемпион мира, сборная СССР разгромила канадцев со счетом 7:2. Дубль у победителей оформил Виктор Шувалов.

Разрушение мифа о непобедимости канадских профессионалов

В течение долгого времени в составе канадцев против советских хоккеистов играли только любители. Первая встреча с профессионалами из НХЛ состоялась только в 1972 году в рамках Суперсерии, состоявшей из восьми игр. Канадцы считали себя непобедимыми. Журналист местной газеты Globe & Mail Дик Беддоуз перед началом серии заявил, что съест свою статью, если сборная СССР выиграет хотя бы один матч. Выполнить своё обещание ему пришлось после первой же игры в Монреале, в которой Канада уступила по всем статьям — 3:7.

После матча Валерию Харламову, Борису Михайлову и Владимиру Петрову предложили контракты с "Торонто Мэйпл Лифс" на миллион долларов, но игроки вежливо отказались. В целом Суперсерия, в ходе которой были сыграны четыре матча в Канаде и четыре — в СССР, завершилась в пользу североамериканской команды (четыре победы, одна ничья и три поражения), но наши заставили заносчивых профессионалов с собой считаться.

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Сборная России по хоккею разгромила Белоруссию и сыграет с Канадой в плей-офф

Возможно, лучший хоккей в истории

В 1987 году команды провели три матча в финале Кубка Канады. Все они завершились со счетом 6:5, в двух встречах пришлось играть овертайм. В результате канадцы одержали две победы и завоевали трофей. При этом команды во всех трёх матчах показали хоккей фантастического уровня, который многие эксперты считают лучшим за всю историю.

В составах обеих сборных были настоящие легенды. За наших играли Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Сергей Макаров, Игорь Ларионов и Владимир Крутов, за канадцев — Уэйн Гретцки, Марио Лемьё, Марк Мессье и Рэй Бурк. При этом нельзя не отметить, что ложкой дёгтя стало несправедливое, с точки зрения проигравшей стороны, судейство. По словам главного тренера сборной СССР Виктора Тихонова, канадский рефери Дон Кохарски не заметил нарушения со стороны канадцев в эпизоде с решающим голом в третьем матче, а также принял ещё около ста ошибочных решений в пользу хозяев.

Испорченный юбилей

В 2008 году отмечался столетний юбилей Международной федерации хоккея (IIHF), а также 400-летие Квебека. В связи с этим Квебеку и было поручено провести очередной чемпионат мира. Естественно, канадцам кровь из носа нужна была победа, но добыть её не удалось.

В финале сборная России победила хозяев льда, уступая по ходу большей части встречи. За пять минут до конца третьего периода Илья Ковальчук перевёл встречу в овертайм, а на 63-й минуте реализовал большинство и принёс нашей команде одну из самых ярких побед в истории.

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Неожиданно лёгкая победа Канады на Играх-2010

На Олимпиаде в Ванкувере россияне собрали невероятно сильный состав. Суперзвезды НХЛ Александр Овечкин, Евгений Малкин, Павел Дацюк и Илья Ковальчук не без оснований претендовали на золото, но в четвертьфинале были без шансов биты Канадой (7:3).

К исходу 13-й минуты хозяева площадки забросили три безответные шайбы, а в середине второго периода довели счёт до разгромного (7:2). В оставшееся время наша сборная смогла лишь сократить разницу в счёте.

Некрасивый скандал с гимном

На чемпионате мира 2015 года в Чехии у россиян в составе также были Овечкин, Малкин и Ковальчук. Их шансы на золото были невероятно высоки, но у канадцев было другое мнение. В финале "кленовые листья" разгромили принципиального соперника со счётом 6:1. Единственную шайбу Малкин забросил в концовке встречи, когда уже всё было решено.

Но запомнился тот матч в Праге не столько канадским разгромом, сколько скандалом, произошедшим по окончании встречи. Российские хоккеисты, получив серебряные медали, не стали слушать гимн Канады и раньше времени покинули площадку. Наша команда настаивала на том, что она никоим образом не планировала оскорбить соперника. Россияне объяснили инцидент тем, что организаторы по ошибке открыли калитку, ведущую в зону общения с журналистами. Хоккеисты восприняли это как сигнал к уходу со льда. Несмотря на все объяснения, Федерация хоккея России (ФХР) была оштрафована на 80 тысяч швейцарских франков.

Сенсации, флаги и канадское фиаско: Почему мы никогда не забудем этот ЧМ по хоккею

Сенсации, флаги и канадское фиаско: Почему мы никогда не забудем этот ЧМ по хоккею

Россияне десять лет не побеждали канадцев на ЧМ

На чемпионатах мира сборная России в последний раз побеждала своих принципиальных соперников в 2011 году, одолев их в четвертьфинале первенства в Братиславе со счётом 2:1. С тех пор "кленовые листья" выиграли три матча подряд в рамках ЧМ. Наши болельщики уже заждались триумфа своих любимцев.

На нынешнем первенстве в Риге у россиян объективно самый сильный состав. Команда Валерия Брагина заняла первое место в группе А, выиграв шесть матчей из семи. По количеству хоккеистов их НХЛ (10) россияне заметно опережают все остальные европейские сборные. У нас в составе двукратный обладатель приза лучшему вратарю НХЛ Сергей Бобровский и обладатели Кубка Стэнли Дмитрий Орлов и Владимир Тарасенко. Другие команды не могут похвастать такими титулованными игроками. Да, у канадцев почти всю заявку составили энхаэловцы, но они преимущественно выступают в третьих-четвертых звеньях клубов-аутсайдеров.

Перед матчем фаворитом считают сборную России. Канадцы на групповом этапе выглядели неубедительно. Они впервые в истории проиграли три матча подряд на старте чемпионата мира и с огромным трудом вышли в плей-офф. Если бы немцы и латвийцы в заключительном матче сыграли вничью в основное время, "кленовые листья" отправились бы домой. Но встреча завершилась победой Германии (2:1), и канадцы благодаря этому заняли спасительное четвёртое место.

У этого противоборства богатейшая история, а само оно уже давно олицетворяет собой хоккей. Можно не любить этот вид спорта и не понимать его, но не знать ничего про противостояние Россия — Канада невозможно. И нашим, как всегда, нельзя проигрывать, ведь уже десять лет российская сборная не побеждала кленовых на ЧМ. А значит, пришло время это исправлять. Матч Россия — Канада состоится в четверг на арене Олимпийского спортивного центра в Риге. Начало встречи — в 20:15 по московскому времени.

Хоккей. ЧМ-2021

Четвертьфинал

Россия — Канада

Начало: 20:15 (мск)

Прямой эфир: Первый канал

Авторы
Роман Фейгин

Роман Фейгин

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