Это и есть хоккей: Почему Россия не имеет права проиграть Канаде на чемпионате мира

В четверг, 3 июня, на чемпионате мира по хоккею в Риге начинается четвертьфинальная стадия. Центральным будет матч между сборными России и Канады. И если вам кажется, что "кленовые листья" с их неубедительными результатами и игрой в этом сезоне вряд ли что-то смогут противопоставить нашей команде, то вы сильно заблуждаетесь.

Россияне и канадцы сыграют друг с другом в 42-й раз за всю историю. На сегодняшний день небольшим преимуществом по личным встречам владеет наша команда. На её счету 21 победа, четыре ничьи и 16 поражений. Всего же с учётом советской истории сборные СССР, СНГ и России встречались с Канадой 102 раза. Наши одержали 69 побед, десять раз сыграли вничью и в 23 матчах уступили. Вспомним самые яркие встречи из более чем сотни.

Первая встреча — и сразу разгром

Впервые сборные СССР и Канады сыграли на чемпионате мира 1954 года в Стокгольме. Для советских хоккеистов первенство стало дебютным, и с первой же попытки они выиграли золотые медали, победив в групповом турнире с участием восьми команд. В заключительном матче, по итогам которого определился чемпион мира, сборная СССР разгромила канадцев со счетом 7:2. Дубль у победителей оформил Виктор Шувалов.

Разрушение мифа о непобедимости канадских профессионалов

В течение долгого времени в составе канадцев против советских хоккеистов играли только любители. Первая встреча с профессионалами из НХЛ состоялась только в 1972 году в рамках Суперсерии, состоявшей из восьми игр. Канадцы считали себя непобедимыми. Журналист местной газеты Globe & Mail Дик Беддоуз перед началом серии заявил, что съест свою статью, если сборная СССР выиграет хотя бы один матч. Выполнить своё обещание ему пришлось после первой же игры в Монреале, в которой Канада уступила по всем статьям — 3:7.

После матча Валерию Харламову, Борису Михайлову и Владимиру Петрову предложили контракты с "Торонто Мэйпл Лифс" на миллион долларов, но игроки вежливо отказались. В целом Суперсерия, в ходе которой были сыграны четыре матча в Канаде и четыре — в СССР, завершилась в пользу североамериканской команды (четыре победы, одна ничья и три поражения), но наши заставили заносчивых профессионалов с собой считаться.

Возможно, лучший хоккей в истории

В 1987 году команды провели три матча в финале Кубка Канады. Все они завершились со счетом 6:5, в двух встречах пришлось играть овертайм. В результате канадцы одержали две победы и завоевали трофей. При этом команды во всех трёх матчах показали хоккей фантастического уровня, который многие эксперты считают лучшим за всю историю.

В составах обеих сборных были настоящие легенды. За наших играли Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Сергей Макаров, Игорь Ларионов и Владимир Крутов, за канадцев — Уэйн Гретцки, Марио Лемьё, Марк Мессье и Рэй Бурк. При этом нельзя не отметить, что ложкой дёгтя стало несправедливое, с точки зрения проигравшей стороны, судейство. По словам главного тренера сборной СССР Виктора Тихонова, канадский рефери Дон Кохарски не заметил нарушения со стороны канадцев в эпизоде с решающим голом в третьем матче, а также принял ещё около ста ошибочных решений в пользу хозяев.

Испорченный юбилей

В 2008 году отмечался столетний юбилей Международной федерации хоккея (IIHF), а также 400-летие Квебека. В связи с этим Квебеку и было поручено провести очередной чемпионат мира. Естественно, канадцам кровь из носа нужна была победа, но добыть её не удалось.

В финале сборная России победила хозяев льда, уступая по ходу большей части встречи. За пять минут до конца третьего периода Илья Ковальчук перевёл встречу в овертайм, а на 63-й минуте реализовал большинство и принёс нашей команде одну из самых ярких побед в истории.

Неожиданно лёгкая победа Канады на Играх-2010

На Олимпиаде в Ванкувере россияне собрали невероятно сильный состав. Суперзвезды НХЛ Александр Овечкин, Евгений Малкин, Павел Дацюк и Илья Ковальчук не без оснований претендовали на золото, но в четвертьфинале были без шансов биты Канадой (7:3).

К исходу 13-й минуты хозяева площадки забросили три безответные шайбы, а в середине второго периода довели счёт до разгромного (7:2). В оставшееся время наша сборная смогла лишь сократить разницу в счёте.

Некрасивый скандал с гимном

На чемпионате мира 2015 года в Чехии у россиян в составе также были Овечкин, Малкин и Ковальчук. Их шансы на золото были невероятно высоки, но у канадцев было другое мнение. В финале "кленовые листья" разгромили принципиального соперника со счётом 6:1. Единственную шайбу Малкин забросил в концовке встречи, когда уже всё было решено.

Но запомнился тот матч в Праге не столько канадским разгромом, сколько скандалом, произошедшим по окончании встречи. Российские хоккеисты, получив серебряные медали, не стали слушать гимн Канады и раньше времени покинули площадку. Наша команда настаивала на том, что она никоим образом не планировала оскорбить соперника. Россияне объяснили инцидент тем, что организаторы по ошибке открыли калитку, ведущую в зону общения с журналистами. Хоккеисты восприняли это как сигнал к уходу со льда. Несмотря на все объяснения, Федерация хоккея России (ФХР) была оштрафована на 80 тысяч швейцарских франков.

Россияне десять лет не побеждали канадцев на ЧМ

На чемпионатах мира сборная России в последний раз побеждала своих принципиальных соперников в 2011 году, одолев их в четвертьфинале первенства в Братиславе со счётом 2:1. С тех пор "кленовые листья" выиграли три матча подряд в рамках ЧМ. Наши болельщики уже заждались триумфа своих любимцев.

На нынешнем первенстве в Риге у россиян объективно самый сильный состав. Команда Валерия Брагина заняла первое место в группе А, выиграв шесть матчей из семи. По количеству хоккеистов их НХЛ (10) россияне заметно опережают все остальные европейские сборные. У нас в составе двукратный обладатель приза лучшему вратарю НХЛ Сергей Бобровский и обладатели Кубка Стэнли Дмитрий Орлов и Владимир Тарасенко. Другие команды не могут похвастать такими титулованными игроками. Да, у канадцев почти всю заявку составили энхаэловцы, но они преимущественно выступают в третьих-четвертых звеньях клубов-аутсайдеров.

Перед матчем фаворитом считают сборную России. Канадцы на групповом этапе выглядели неубедительно. Они впервые в истории проиграли три матча подряд на старте чемпионата мира и с огромным трудом вышли в плей-офф. Если бы немцы и латвийцы в заключительном матче сыграли вничью в основное время, "кленовые листья" отправились бы домой. Но встреча завершилась победой Германии (2:1), и канадцы благодаря этому заняли спасительное четвёртое место.

У этого противоборства богатейшая история, а само оно уже давно олицетворяет собой хоккей. Можно не любить этот вид спорта и не понимать его, но не знать ничего про противостояние Россия — Канада невозможно. И нашим, как всегда, нельзя проигрывать, ведь уже десять лет российская сборная не побеждала кленовых на ЧМ. А значит, пришло время это исправлять. Матч Россия — Канада состоится в четверг на арене Олимпийского спортивного центра в Риге. Начало встречи — в 20:15 по московскому времени.