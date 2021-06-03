Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал в "Инстаграме" видео, на котором он играет в футбол и забивает красивый гол, обводя соперника.

"Кто помнит Роналдо 2008 года? Чуть набравший, но всё же с порохом", — подписал видео боец смешанных единоборств.

Легендарный бразильский футболист Роналдо, завершивший карьеру в 2011 году, отреагировал на публикацию Нурмагомедова, поставив эмодзи в виде аплодисментов.

Хабиб объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. Он решил уйти из спорта после победы над американцем Джастином Гейджи, которая позволила ему в третий раз защитить титул чемпиона UFC.