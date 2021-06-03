"Чуть набравший, но всё же с порохом": Хабиб забил эффектный гол и восхитил легенду футбола
Легендарный бразильский футболист Роналдо отреагировал на пост россиянина, поставив эмодзи в виде аплодисментов.
Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал в "Инстаграме" видео, на котором он играет в футбол и забивает красивый гол, обводя соперника.
"Кто помнит Роналдо 2008 года? Чуть набравший, но всё же с порохом", — подписал видео боец смешанных единоборств.
Легендарный бразильский футболист Роналдо, завершивший карьеру в 2011 году, отреагировал на публикацию Нурмагомедова, поставив эмодзи в виде аплодисментов.
Хабиб объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. Он решил уйти из спорта после победы над американцем Джастином Гейджи, которая позволила ему в третий раз защитить титул чемпиона UFC.
В конце января Нурмагомедов сыграл в товарищеском матче с участием футболистов московского "Спартака", проводивших сбор в Дубае.
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