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"Чуть набравший, но всё же с порохом": Хабиб забил эффектный гол и восхитил легенду футбола

Легендарный бразильский футболист Роналдо отреагировал на пост россиянина, поставив эмодзи в виде аплодисментов.

3 июня, 12:23

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал в "Инстаграме" видео, на котором он играет в футбол и забивает красивый гол, обводя соперника.

"Кто помнит Роналдо 2008 года? Чуть набравший, но всё же с порохом", — подписал видео боец смешанных единоборств.

Легендарный бразильский футболист Роналдо, завершивший карьеру в 2011 году, отреагировал на публикацию Нурмагомедова, поставив эмодзи в виде аплодисментов.

Хабиб объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. Он решил уйти из спорта после победы над американцем Джастином Гейджи, которая позволила ему в третий раз защитить титул чемпиона UFC.

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В конце января Нурмагомедов сыграл в товарищеском матче с участием футболистов московского "Спартака", проводивших сбор в Дубае.

Авторы
Роман Фейгин

Роман Фейгин

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