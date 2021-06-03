Нижегородец бросился под газонокосилку, чтобы защитить траву. Видео © Телеграм-канал "Нижний №1"

В Нижнем Новгороде местный общественный деятель Алексей Поднебесный набросился на рабочих за покос травы рядом с его домом. Чтобы защитить зелень, активисту пришлось идти на крайние меры — броситься под газонокосилку.

На кадрах, опубликованных в телеграм-канале "Нижний № 1", видно, как разъярённый мужчина сначала устраивает истерику, обвиняя рабочих в уничтожении природы и нарушении закона. На громкий спич Алексея о том, что он здесь живёт и не даст косить, один из рабочих в шутку сказал: "Ну, ложись", — после чего активист демонстративно улёгся на траву и продолжил выгонять рабочих.

Подвергшиеся нападкам коммунальщики спорить с Алексеем не стали и поспешили удалиться с газона. Перед уходом один из рабочих высказал мнение, что активиста "надо бы закрыть в психушку".