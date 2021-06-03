На Урале задержали подозреваемого в убийстве пропавшей после сплава на байдарке туристки из Перми

На Урале задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 35-летней туристки из Перми Анастасии Пыхтеевой, пропавшей 29 мая после сплава на байдарке. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает портал 66.ru.

Согласно информации издания, задержанный в Нижнесергинском районе Свердловской области 43-летний Алексей Еремеев ранее был судим за изнасилование. Личность мужчины правоохранителям удалось установить по записям с камер видеонаблюдения в магазинах, где он совершал покупки, расплачиваясь за них банковской картой Пыхтеевой — её обнаружили у россиянина в момент задержания.

Также источник сообщил, что вместе с Еремеевым находилась 25-летняя Ольга Васева, у которой изъяли мобильный телефон пропавшей туристки. Была ли задержана девушка, собеседник 66.ru не уточнил. Между тем в СКР и ГУ МВД по Свердловской области информацию пока никак не комментируют.

Вместе с тем источник E1.RU указал, что задержанные Васева и Еремеев уже сознались в убийстве Анастасии Пыхтеевой. Как оказалось, это преступление — далеко не первый криминальный эпизод в жизни мужчины. Так, в июле 2002 года он участвовал в ДТП, в 2013-м против него возбудили уголовное дело о краже, а ещё Еремеев фигурировал в деле о краже в 1994 году, а в 1995-м и 2000-м проходил по статье "Хулиганство". Кроме прочего, в 2003 году россиянина осудили за разбой, после чего в тюрьме он провёл восемь лет.