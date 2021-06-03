Избивавшую близняшек-инвалидов приёмную мать-тираншу объявили в федеральный розыск
По некоторым данным, сейчас Надежда злоупотребляет алкогольными напитками, а не находится, как она утверждает, в предынсультном состоянии.
Фото © Соцсети
Столичные правоохранители объявили в федеральный розыск 48-летнюю Надежду М., которая избивала и связывала пакетами приёмных дочек. Как Лайфу сообщил источник, женщина не общается со следователями, оправдываясь предынсультным состоянием.
По словам нашего собеседника, сейчас Надежда находится в Подмосковье, утверждает, что ни от кого не скрывается, а якобы не может явиться в отдел из-за плохого самочувствия. Горе-мамаша жалуется, что не может встать с кровати и всё время падает в обмороки. Открыть дверь сотрудникам правоохранительных органов или ответить на их телефонные звонки Надежда, как и её супруг, отказывается.
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Как утверждает источник, до того, как объявить женщину в федеральный розыск, следователи намеревались допросить обоих приёмных родителей, а также их родственника, который ездил в Сочи вместе с ними. По некоторым данным, сейчас Надежда злоупотребляет алкогольными напитками, а не находится, как она утверждает, в предынсультном состоянии.
Отмечается, что семья никогда на учёте не состояла, приёмные супруги характеризовалась положительно и до инцидента проявляли себя с хорошей стороны.
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Напомним, Лайф ранее рассказал, как сотрудники отеля спасли умственно отсталых детей от приёмной матери — тирана, избивавшей и связывавшей близняшек пакетами. Ужасная правда всплыла, когда семья отдыхала в Сочи. В один из дней горничная наткнулась в номере на связанную девочку, о чём сообщила охране. Близняшки заявили, что не хотят жить с родителями. Женщина сама написала добровольное заявление, чтобы её освободили от обязанностей по воспитанию близняшек. Однако позднее всё же отметила, что сделала это под давлением.
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