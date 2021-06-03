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Избивавшую близняшек-инвалидов приёмную мать-тираншу объявили в федеральный розыск

По некоторым данным, сейчас Надежда злоупотребляет алкогольными напитками, а не находится, как она утверждает, в предынсультном состоянии.

3 июня, 12:46
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Столичные правоохранители объявили в федеральный розыск 48-летнюю Надежду М., которая избивала и связывала пакетами приёмных дочек. Как Лайфу сообщил источник, женщина не общается со следователями, оправдываясь предынсультным состоянием.

По словам нашего собеседника, сейчас Надежда находится в Подмосковье, утверждает, что ни от кого не скрывается, а якобы не может явиться в отдел из-за плохого самочувствия. Горе-мамаша жалуется, что не может встать с кровати и всё время падает в обмороки. Открыть дверь сотрудникам правоохранительных органов или ответить на их телефонные звонки Надежда, как и её супруг, отказывается.

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Как утверждает источник, до того, как объявить женщину в федеральный розыск, следователи намеревались допросить обоих приёмных родителей, а также их родственника, который ездил в Сочи вместе с ними. По некоторым данным, сейчас Надежда злоупотребляет алкогольными напитками, а не находится, как она утверждает, в предынсультном состоянии.

Отмечается, что семья никогда на учёте не состояла, приёмные супруги характеризовалась положительно и до инцидента проявляли себя с хорошей стороны.

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Напомним, Лайф ранее рассказал, как сотрудники отеля спасли умственно отсталых детей от приёмной матери тирана, избивавшей и связывавшей близняшек пакетами. Ужасная правда всплыла, когда семья отдыхала в Сочи. В один из дней горничная наткнулась в номере на связанную девочку, о чём сообщила охране. Близняшки заявили, что не хотят жить с родителями. Женщина сама написала добровольное заявление, чтобы её освободили от обязанностей по воспитанию близняшек. Однако позднее всё же отметила, что сделала это под давлением.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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