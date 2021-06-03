Избивавшую близняшек-инвалидов приёмную мать-тираншу объявили в федеральный розыск

Столичные правоохранители объявили в федеральный розыск 48-летнюю Надежду М., которая избивала и связывала пакетами приёмных дочек. Как Лайфу сообщил источник, женщина не общается со следователями, оправдываясь предынсультным состоянием.

По словам нашего собеседника, сейчас Надежда находится в Подмосковье, утверждает, что ни от кого не скрывается, а якобы не может явиться в отдел из-за плохого самочувствия. Горе-мамаша жалуется, что не может встать с кровати и всё время падает в обмороки. Открыть дверь сотрудникам правоохранительных органов или ответить на их телефонные звонки Надежда, как и её супруг, отказывается.

Как утверждает источник, до того, как объявить женщину в федеральный розыск, следователи намеревались допросить обоих приёмных родителей, а также их родственника, который ездил в Сочи вместе с ними. По некоторым данным, сейчас Надежда злоупотребляет алкогольными напитками, а не находится, как она утверждает, в предынсультном состоянии.