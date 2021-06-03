Под Калугой бандиты в масках обнесли дом бизнесмена на 3 млн рублей, заперев единственного свидетеля в подвале

Под Калугой бандиты в масках обнесли дом бизнесмена на три миллиона рублей, заперев единственного свидетеля в подвале. Видео © LIFE

В селе Детчине Калужской области трое неизвестных ограбили дом предпринимателя на сумму более трёх миллионов рублей, закрыв в подвале его тёщу-пенсионерку. Об этом Лайфу сообщил источник.

По словам собеседника, бандиты в масках взломали дверь дома и обнаружили в одном из ящиков более 2,5 миллиона рублей и драгоценности на сумму свыше 700 тысяч рублей. В этот момент следы проникновения заметила тёща бизнесмена. Она позвонила своей дочери и рассказала о случившемся.

Затем женщина решила зайти в дом. Увидев посторонних людей, она закричала. А мужчины в ответ начали угрожать и выстрелили ей в правую ногу. Пенсионерке связали руки и после этого пострадавшую закрыли в подвале.

Крики женщины услышала соседка, которая вызвала полицейских. Пострадавшая рассказала, что один из нападавших был крупного телосложения. На месте преступления оперативники нашли орудия взлома, гильзы и пулю от травмата.

Отмечается, что украденные деньги были взяты в кредит на развитие бизнеса. За домом предпринимателя, вероятно, следили.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.