"Сейчас полномочий фактически нет": Кравчук предложил переформатировать переговоры по Донбассу
Для достижения мира в регионе стоит расширить минскую площадку и пригласить чиновников высокого ранга, считает политик.
Фото © ТАСС / Иван Николаев
После переноса переговорной площадки по Донбассу из Минска в другой город можно будет пересмотреть весь формат диалога. Об этом заявил первый президент Украины и глава делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".
"Когда мы сделаем замену Минска на Варшаву или, скажем, на другую страну, Женеву, я условно говорю, то тогда можно будет говорить и о переформатировании самой минской площадки для того, чтобы она стала более широкой, предоставить ей более точные полномочия, потому что сейчас полномочий фактически нет", — объяснил Кравчук.
По словам политика, стороны могут договориться о расширении полномочий контактной группы и пригласить чиновников высокого ранга.
"Мы, так сказать, консультативные вещи провозглашаем. А я думаю предоставить более широкие полномочия, и, может, я думаю, что это было бы даже правильно ввести в минский формат чиновников высокого ранга", — отметил глава украинской делегации.
Относительно же места проведения переговоров в Киеве решили однозначно — в Минск делегаты направляться больше не будут.
"Белорусская площадка сейчас является неприемлемой, потому что то, что происходит в Беларуси, — фактически противостояние оппозиции и власти. Лукашенко явно показывает свой диктаторский метод управления и действует против собственного народа, за что должен исторически отвечать, этого ему не забудут. И в этот момент мы в Минске будем декларировать вещи, касающиеся мира в Донбассе? Это просто нелогично", — объяснил Кравчук свою позицию.
Саботаж Минских соглашений: Политолог оценил заявление Кравчука о переносе площадки переговоров по Донбассу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Леонид Кравчук не может решать, в каком формате будет работать переговорный механизм по Донбассу.
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