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Подростка отправили в колонию на девять лет за изнасилование и убийство девятилетней россиянки

В ходе следствия стало известно, что за год до произошедшей трагедии юноша домогался погибшей. Тело девочки было найдено в сундуке в заброшенном доме.

3 июня, 18:33
<p>Фото © ТАСС / Владислав Шатило</p>

Фото © ТАСС / Владислав Шатило

В Воронежской области подростка приговорили к девяти годам воспитательной колонии за изнасилование и убийство девятилетней школьницы в мае 2020 года. Об этом сообщает портал "Вести Воронеж".

Лайф ранее писал об этой истории. Трагедия произошла в селе 2-е Никольское. Девочка пропала вечером 25 мая, но полиции об этом стало известно лишь спустя двое суток. Как оказалось, школьницу хотел совратить 16-летний подросток, а она, сопротивляясь, попыталась убежать. Юноша догнал девочку и задушил её, а осознав произошедшее, спрятал её тело в сундуке одного из заброшенных домов села.

Под Воронежем подросток убил девятилетнюю девочку и спрятал её тело в брошенном доме

Под Воронежем подросток убил девятилетнюю девочку и спрятал её тело в брошенном доме

В ходе следствия выяснилось, что годом ранее подозреваемый уже домогался девочки. Также стали известны подробности жизни семьи школьницы, где росло шестеро детей, — её признавали неблагополучной.

В день трагедии мать и отец уехали на рыбалку с ночёвкой. Вернувшись на следующий день домой, они решили, что дочь гостит у бабушки. Поначалу они искали девочку самостоятельно, а 27 мая об этом узнал глава поселения, который обратился в правоохранительные органы.

Впоследствии пятерых чиновников наказали. Подростка же приговорили к девяти годам лишения свободы, поскольку на момент совершения преступления ему было 16 лет — и суд не мог отправить его за решётку на срок от десяти лет.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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